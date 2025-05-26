YPG, Suriye'de Çatışma Hazırlığı Yapıyor! 18 Bin Terörist Sınırda

Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen'in haberine göre; Terörsüz Türkiye için atılan tarihi adımlar kapsamında, PKK'nın Suriye uzantısı YPG silah bırakmak yerine çatışma hazırlıklarını sürdürüyor. YPG'nin, İran'daki PJAK ile anlaşarak önümüzdeki dönemde silahlı mücadeleyi birlikte yürütecekleri belirtiliyor. Kandil'de yapılan fesih kongresinin hemen ardından, PKK üst yönetimi tarafından 18 bin teröristin Suriye'ye geçmeleri için Irak'taki Sincar'a gönderildiği bildirildi.

Suriye Sahasında Hazırlıklar ve Güvenlik Kaynaklarının Değerlendirmesi

Suriye sahasında görevli güvenlik kaynakları, terör hattında tünel kazma, temas hatlarına silah ve mühimmat yığma ile terörist takviyesi gibi hazırlıkların artarak sürdüğünü aktardı. Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdulaziz Temo, örgütün ısrarla Arap aşiretlerini Türkiye ve Şam'a karşı kışkırtmaya çalıştığını ve çeşitli vaatlerle terörist toplamayı sürdürdüğünü ifade etti.

Esad istihbaratı ve İran'ın bu bölgede PKK'nın can damarı olduğu, ancak bu damarın kesildiği belirtildi.

ve İran'ın bu bölgede PKK'nın can damarı olduğu, ancak bu damarın kesildiği belirtildi. Birkaç ülke istihbaratı üzerinden yeni desteklerle ayakta kalmaya çalıştıkları vurgulandı.

PKK'nın kesin bir biçimde Şam'ı oyaladığı ve PYD elebaşları Salih Müslüm ile Elder Halil 'in Şam'ı devlet olarak tanımadıklarını açıkladıkları bildirildi.

ile 'in Şam'ı devlet olarak tanımadıklarını açıkladıkları bildirildi. YPG ve İran'daki PJAK'ın anlaştığı, gerekirse "Öcalan bize karışamaz" diyerek danışıklı dövüş ile eski düzenin devamı için çatışmaya devam edecekleri ifade edildi.

Sincar'a Taşınan Teröristler ve Bölgesel Tepkiler

Abdulaziz Temo, 18 bin PKK'lı teröristin Suriye sınırındaki Sincar'a taşınması bilgisinin doğru olduğunu ve Barzani yönetiminin bu durumdan rahatsızlık duyduğunu belirtti. Saha kaynaklarına göre, İran destekli Haşdi Şabi sürecin aktif bir parçası olarak rol alıyor. Şam'da konuşulan askeri kaynaklar, terör elebaşlarının tehdit düzeyindeki açıklamalarını not ettiklerini ve bu tarz çıkışların barış zeminini aşındırıcı sözler olarak nitelendirildiğini kaydetti.

Suriyeli kaynaklar, Suriye'de özerk yönetim ve kurtarılmış bölgeler olmayacağını tekrar vurgulayarak, "Kimse yeni bir iç savaş ve kaos planı yapmasın. Aksi halde bütün hayalleri yıkılır" uyarısında bulundu.



