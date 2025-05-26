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İnfaz Düzenlemesi Meclis Gündeminde: Hedef Bayram Öncesi Onay

AK Parti, infaz düzenlemesini Meclis'e sunmaya hazırlanıyor. Muhalefet desteğiyle binlerce mahkumun tahliyesi Kurban Bayramı'na yetişebilir. İnfaz yasasında mükerrer suçlarda indirim, hasta ve yaşlı mahkumlara evde infaz gibi yenilikler geliyor. 60 bine yakın mahkumun tahliyesi gündemde!

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 26 Mayıs 2025 08:50, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2025 08:59
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İnfaz Düzenlemesi Meclis Gündeminde: Hedef Bayram Öncesi Onay

Bu hafta Meclis'te oldukça yoğun bir gündem bekleniyor. Siyaset arenası hareketli ve özellikle on binlerce mahkumu yakından ilgilendiren İnfaz düzenlemesi ile ilgili yasa teklifi, AK Parti tarafından Salı ya da Çarşamba günü Meclis'e sunulmaya hazırlanıyor. Eğer muhalefet partileri ile uzlaşma sağlanırsa, düzenlemenin Kurban Bayramı'na kadar yasalaştırılması planlanıyor.

İnfaz Düzenlemesi ve Süreç

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre; geçen hafta düzenleme, AK Parti Grubu tarafından muhalefet partilerinin görüşlerine sunuldu. Muhalefet partileri, infaz düzenlemesine ilişkin öneri ve eleştirilerini bugün AK Parti Grubuna iletecek. Eğer destek verilirse, Meclis hafta sonu da çalışarak infaz düzenlemesi ile ilgili yasayı Kurban Bayramı'na yetiştirecek.

Düzenlemenin Kapsamı

  • 31 Mart 2023'ten önce işlenen suçlar da pakette yer alacak.
  • Mükerrer suçlarda indirime gidilecek.
  • Hasta ve yaşlı mahkumlar için 'evde infaz' düzenlemesi getirilecek.
  • İlk etapta 33 bin, zaman içinde ise 60 bine yakın mahkumun tahliyesi bekleniyor.

Meclis Başkanlığı Seçim Süreci

28. Dönem 2. Devre Meclis Başkanlığı seçim süreci, 28 Mayıs günü başlıyor. Aynı gün siyasi partiler, Meclis başkanı adayını TBMM Genel Sekreterliği'ne bildirecekler. Meclis başkanlığı seçimi ise 3 Haziran'da yapılacak. AK Parti de 2. Devre Meclis yönetimini belirlemek üzere bu hafta kapalı grup toplantısı yapacak ve grup yönetimi seçimi gerçekleştirilecek. Meclis parti yönetiminde çok fazla değişim beklenmiyor.

DEM'in Ziyaretleri ve Komisyon Önerisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Terörsüz Türkiye hedefinde mecliste komisyon kurulması önerisinin ardından, DEM heyeti siyasi partilere yaptığı ziyaretlerini Salı günü AK Parti ve MHP ile tamamlayacak. DEM, Bahçeli'nin çağrısı çerçevesinde süreçle ilgili demokratik ve hukuki adımların atılması için kurulması beklenen komisyonla ilgili görüşlerini Cumhur İttifakı ortaklarına iletecek.

AK Parti'de Yoğun Hafta

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Erdoğan, yarın da bakanların katılacağı bir grup milletvekili ile parti genel merkezinde bir araya gelecek.


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