Trump'tan Putin Yorumu: Tamamen Çıldırdı!

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırısının ardından Putin'in eylemlerini eleştirdi. Putin ile uzun süredir çok iyi ilişkiler yürüttüklerine dikkat çeken Trump, "Ancak ona bir şeyler oldu. Tamamen çıldırdı. Gereksiz yere birçok insanı öldürüyor." ifadesini kullandı.

"Putin, Ukrayna'nın tamamını istiyor"

Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya "durup dururken" füze ve insansız hava araçlarıyla saldırdığını belirterek, "(Putin'in) Her zaman Ukrayna'nın tamamını istediğini söylemiştim, sadece bir kısmını değil. Şimdi belki de bu doğru çıkıyor ama eğer bunu yaparsa bu Rusya'nın çöküşüne yol açar." değerlendirmesinde bulundu.

"Zelenskiy ülkesine hiç iyilik yapmıyor"

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i de eleştirerek, "Başkan Zelenskiy bu şekilde konuşarak ülkesine hiçbir iyilik yapmıyor. Ağzından çıkan her şey sorun yaratıyor, bundan hoşlanmıyorum, buna bir son verse iyi olur." açıklamasında bulundu.

Savaşın Sorumluluğu ve Trump'ın Değerlendirmesi

Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın kendi başkanlık döneminde olsaydı başlamayacağını savunarak, "Bu Zelenskiy, Putin ve (Eski ABD Başkanı Joe) Biden'ın savaşıdır. Ben yalnızca, beceriksizlik ve nefretle başlatılmış bu büyük ve çirkin yangınları söndürmeye yardım ediyorum." dedi.

Ukrayna'ya Yapılan Saldırılar

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko , Rus ordusunun Ukrayna'ya füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini , 60'tan fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

, Rus ordusunun Ukrayna'ya füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda , açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy , Rus ordusunun ülkesine yaklaşık 70 füze ve 300'e yakın İHA ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

, Rus ordusunun ülkesine yaklaşık ve ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Zelenskiy, müttefik ülkelere Rusya'ya baskı yapmaları çağrısını yineleyerek, "Amerika'nın sessizliği, dünyadaki diğerlerinin sessizliği Putin'i sadece cesaretlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.



