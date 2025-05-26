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Künefe Zincirine 5 İlde FETÖ Operasyonu: 33 Gözaltı

İzmir merkezli 5 ilde bir künefe zincirine yönelik FETÖ operasyonunda gözaltı kararı çıkarılan 41 şüpheliden 33'ü yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2025 11:35, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2025 11:35
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Künefe Zincirine 5 İlde FETÖ Operasyonu: 33 Gözaltı

Dönerden sonra künefe zincirine FETÖ operasyonu haberi geldi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PYD'nin güncel yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir künefe zinciri ile ilgili çalışma yaptı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) elde edilen verilerin incelemesinde örgüt adına fon toplayan veya sağlayan, ifade ile teşhislerde adı geçen ayrıca örgüt mensuplarından ele geçirilen dijital materyal incelemesinde suç unsurları tespit edilen 41 şüpheliye yönelik bu sabah harekete geçildi.

7 ŞÜPHELİ YURT DIŞINA KAÇMIŞ

İzmir merkezli İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa'da şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin belirlenen adreslerindeki aramalarda; 100 bin TL, 33 cumhuriyet altını, 2 gram altın ve çok sayıda dijital materyal ile doküman ele geçirildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 7'sinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıktığı belirlendiği belirtildi. Ayrıca yurt içinde olduğu tespit edilen diğer 1 şüphelinin de yakalanması çalışmalar sürüyor.

MAYDONOZ DÖNER'E DE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

390 şubesi bulunan Maydonoz Döner'e de FETÖ soruşturması açılmıştı. Türkiye genelinde 31 şehirde yapılan operasyon sırasında aralarında 10 kamu görevlisinin de bulunduğu 353 kişi gözaltına alınmıştı.

Döner restoranı zincirinin, şubeleri aracılığıyla yurt içi ve yurt dışı para transferleri yaparak örgüte hizmet ettiği tespit edilmişti. Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun da (MASAK) bir süredir şirketi takip ettiği anlaşılmıştı.

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