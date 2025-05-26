Doğa yürüyüşünde kaybolan il müdür yardımcısı aranıyor
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2025 09:47, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2025 10:11
Küçükkuyu'ya bağlı Adatepebaşı köyü Gürleyik Şelalesi mevkisinde dün doğa yürüyüşüne çıktıktan bir süre sonra Bartu'nun yanlarında olmadığını fark eden grup üyeleri, durumu jandarmaya bildirdi.
Bartu'nun bulunması için jandarma, AFAD, AKUT ekipleri, dalgıçlar ve arama-kurtarma köpeklerinin katılımıyla bölgede arama çalışması başlatıldı.