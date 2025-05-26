'Alo 114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi'ne günde yaklaşık bin çağrı geliyor

"ALO 114" numaralı hat üzerinden çağrılara yanıt veren UZEM, zehirli madde kullanımı veya maruziyetiyle ilgili detaylı bilgi ve danışmanlık hizmeti sunarak, halk sağlığının korunmasına yardımcı oluyor.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü UZEM hekimi Hamdi Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bu alanda hizmet veren tek merkez olduklarını belirtti.

Merkezde, herhangi bir zehirlenme vakasında sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara bilgi verildiğini aktaran Küçük, "Çağrılar, sağlık çalışanları tarafından karşılanmakta, kişisel bilgileri alınmakta varsa kronik hastalıkları sorulmakta ve hastaların olası zehirlenmeye maruz kaldıkları madde hakkında bilgileri alınmaktadır." diye konuştu.

Küçük, zehirlenme vakalarının yüzde 70'inin insan kaynaklı olduğuna dikkati çekerek, geriye kalan vakaların ev, endüstriyel ve tarım kimyasalları, ilaçlar, gıdalar ve hayvan temasına bağlı geliştiğini söyledi.

Merkezin 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verdiğini anlatan Küçük, günde yaklaşık bin çağrı aldıklarını belirtti.

- Zehirlenme şüphesi varsa hasta kusturulmamalı

Küçük, zehirlenme şüphesi halinde yapılması gerekenlere ilişkin şunları söyledi:

"Zehirlenmelerde hastaların kusturulmaması gerekmektedir. Hastalara herhangi bir şey yedirilip içirilmemeli, temas halinde ise temas edilen uzuvlar bol su ile yıkanmalı. Solunumsal olarak maruziyete kalındığında ise ortamdan hasta çıkarılmalı ve ortam havalandırılmalı. Herhangi bir zehre maruz kalan hastalar, en kısa zamanda en yakın sağlık kurumuna yönlendirilmeli."

Bazı zehirlenmelerin dönemsel ortaya çıkabildiğine işaret eden Küçük, "Bu dönemde tarım ilaçlarına bağlı tarımsal kimyasallarla zehirlenmeler, yağmurlu dönemlerden sonra ise mantar zehirlenmeleri daha fazla görülmekte. Dönemsel değişiyor. Soba yakıldığı ve lodosun olduğu dönemlerde ise soba zehirlenmeleri çok fazla görülüyor." ifadelerini kullandı.