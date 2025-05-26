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Yorgun mermi bu sefer polis memurunu buldu

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde şenliklerde görevli polis memuru, yorgun merminin omzuna isabet etmesi neticesinde yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2025 11:11, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2025 11:24
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Yorgun mermi bu sefer polis memurunu buldu

Karapürçek ilçesinde düzenlenen Gürcü Şenliği'nde görevli olan çevik kuvvet polisi, yorgun merminin omzuna isabet etmesi neticesinde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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