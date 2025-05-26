Valilik açıkladı: Ankara'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Ankara Valiliği: Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilimiz sınırları içerisindeki milli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere; belirlenen ormanlık alanlara girişler 10 Haziran 2025-- 30 Eylül 2025 tarihleri arasında yasaklanmıştır.

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