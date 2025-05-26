Valilik açıkladı: Ankara'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Ankara Valiliği: Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilimiz sınırları içerisindeki milli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere; belirlenen ormanlık alanlara girişler 10 Haziran 2025-- 30 Eylül 2025 tarihleri arasında yasaklanmıştır.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Mayıs 2025 12:19, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2025 12:21
Ankara Valiliği: Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilimiz sınırları içerisindeki milli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere; belirlenen ormanlık alanlara girişler 10 Haziran 2025-- 30 Eylül 2025 tarihleri arasında yasaklanmıştır.