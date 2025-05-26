AGS ve ÖABT'ye kaç kişi başvuru yaptı?
AGS ve ÖABT'ye yapılan başvuru sayısı netleşti. Bazı kesimlerin Boykot çağrıları boşa çıktı, öğretmenler AGS'yi sahiplendi. AGS'ye başvuru sayısı 410 bini geçti.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 26 Mayıs 2025 13:29, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2025 14:22
AGS ve ÖABT için başvurular 8-20 Mayıs tarihlerinde alınmıştı. Geç başvurular da 28 Mayıs'ta alınacak.
MEB-AGS puanıyla Milli Eğitim Akademisi eğitim merkezlerine 10 bin öğretmen alınacağı açıklanmıştı.
AGS'Yİ ÖĞRETMENLER SAHİPLENDİ. SAYI 410 BİNİ GEÇTİ
Bu yıl ilk defa AGS yapılacak. Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in aldığı bilgilere göre bu yıl ilk defa yapılacak olan 2025 MEB-AGS'ye 412 binden fazla başvuru yapıldı. ÖABT'ye yapılan başvuru sayısı ise 308 bini geçti.
28 Mayıs'ta yapılacak olan geç başvuru ile sınava giren kişi sayısı netleşecek.
Twiter X: edipuzen