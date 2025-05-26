AYM'den '3600 Ek Gösterge' Düzenlemesinde İptal Kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), bazı devlet memurlarının 3600 ek göstergeden yararlanabilmesi için getirilen "15 Ocak 2023'ten önce atanmış olma" şartını içeren yasal düzenlemeyi iptal etti. Bu karar, Resmi Gazete'de yayımlandı ve ilgili düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğu tespit edildi.

Kararın Detayları

Ankara 18. İdare Mahkemesi, genel idare hizmetleri sınıfında yer alan devlet memurlarının 3600 ek göstergeden yararlanmasına ilişkin işlemin iptali için açılan davada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na 2022'de 7417 sayılı Kanunun 5. maddesiyle eklenen geçici 47. maddenin birinci fıkrasında yer alan "bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek, iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

Başvurunun Gerekçeleri

Aynı mevzuat kapsamında 15 Ocak 2023 öncesi ile sonrası atanan kişilere ek göstergeden faydalandırılmada farklı muamele uygulandığı belirtildi.

öncesi ile sonrası atanan kişilere ek göstergeden faydalandırılmada farklı muamele uygulandığı belirtildi. Bu farklılığın "makul ve haklı bir sebebe dayanmadığı" ifade edildi.

AYM'nin Kararının Gerekçesi

657 sayılı Kanun'da bazı devlet memurlarının ek göstergeden yararlanmasının düzenlendiği ve bu hakkın sadece 15 Ocak 2023'ten önce atanmış olanlarla sınırlı tutulduğu belirtildi.

sınırlı tutulduğu belirtildi. Ek göstergelerden yararlanma imkanının sadece bu tarihten önce atanmışlara tanınmasının, sonrasında atanlar yönünden farklı muamele teşkil ettiği vurgulandı.

"Farklı muamelede bulunulmasının nesnel ve makul bir temelinin bulunmadığı" bildirildi.

Mesleğe başlama tarihleri nedeniyle uygulanan farklı muamelenin "mülkiyet hakkı bağlamında eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğu" vurgulandı.

Böylece, belirtilen düzenlemenin iptaline karar verildi ve kararın gerekçesinde eşitlik ilkesinin ihlal edildiği açıkça ifade edildi.



