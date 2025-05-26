Sanatçı İlhan Şeşen Hayatını Kaybetti

Uzun süredir kanser tedavisi gören usta sanatçı İlhan Şeşen'den kötü haber geldi. Usta sanatçı 76 yaşında vefat etti.

Müzisyen, şarkıcı-şarkı yazarı ve oyuncu İlhan Şeşen yaşamını yitirdi.

'Sarılınca Sana', 'Ellerimde Çiçekler' ve 'Neler Oluyor Bize' gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta sanatçıya 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulmuştu...

İlhan Şeşen'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Eşi Arzu, oğlu Fuat kızı Melis ve torunu Nefes" ifadeleri yer aldı.

İlhan Şeşen kimdir?

İlhan Şeşen, sadece sesiyle değil, besteci kimliğiyle de Türk müziğine önemli katkılar sağladı. "Sarılınca Sana", "Ellerimde Çiçekler" ve "Neler Oluyor Bize" gibi unutulmaz eserleriyle hafızalarda yer edinen sanatçı, Türkiye'nin dört bir yanında geniş bir hayran kitlesine sahipti.

1948 yılında Manisa'da dünyaya gelen Şeşen, hukuk fakültesi mezunu olmasına rağmen müziği hayatının merkezine yerleştirmiş, Grup Gündoğarken ile yaptığı çalışmalarla da büyük beğeni toplamıştı.