Meclis Başkanlığı Seçimi Süreci Başlıyor

Meclis Başkanlığı için adaylık başvuruları 28 Mayıs itibarıyla 5 gün boyunca kabul edilecek. Başvurular tamamlandıktan sonra milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gizli oy kullanarak yeni başkanı belirleyecek. Seçim takvimi, Kurban Bayramı tatiline denk gelmesi sebebiyle 3 Haziran'a kadar tamamlanacak.

Meclis Başkanlığı Seçim Süreci

Meclis başkanlığı için ilk iki turda 400 , üçüncü turda 301 oy aranacak.

, üçüncü turda oy aranacak. İlk iki turda adayların Meclis üye tam sayısının üçte ikisi olan 400 oy alması gerekecek.

alması gerekecek. Bu çoğunluk sağlanamazsa, üçüncü turda salt çoğunluk yani 301 oy aranacak.

aranacak. Üçüncü turda da sonuç çıkmazsa, en çok oy alan iki aday arasında dördüncü tur oylama yapılacak ve en yüksek oyu alan isim Meclis Başkanı olacak.

Meclis Başkanlık Divanı ve Parti Grupları

Bu aşamada, Meclis Başkanlık Divanı üyeleri de yeniden belirlenecek. Partiler, Meclis başkan vekilliği ve diğer Divan üyelikleri için adaylarını tespit ederek Başkanlığa bildirecekler. Ayrıca, AK Parti Meclis Grubu da 28'inci Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde görev yapacak Grup Başkanı ve grup başkan vekillerini belirlemek için 28 Mayıs Çarşamba günü kapalı grup toplantısı gerçekleştirecek.



