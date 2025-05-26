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İstanbul'un merkezi 'Yeni Fikirtepe' 7. Etap'ta hemen ev sahibi olmak 'iyi fikir'

İstanbul'un merkezi Kadıköy'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Emlak Konut GYO tarafından hayata geçirilen Yeni Fikirtepe projesinde, cazip ödeme koşullarını içeren "İyi Fikir Kampanyası" başladı. Kampanya kapsamında 7. Etap satışa sunulurken, dairelerin teslime hazır olduğu duyuruldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Mayıs 2025 14:35, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2025 14:36
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İstanbul'un merkezi 'Yeni Fikirtepe' 7. Etap'ta hemen ev sahibi olmak 'iyi fikir'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Emlak Konut GYO tarafından İstanbul'un merkezi Kadıköy'de hayata geçirilen Yeni Fikirtepe projesinde, ev sahibi olmak isteyenler için avantajlı ödeme koşullarını içeren "İyi Fikir Kampanyası" başlatıldı. Kadıköy'ün prestijli bölgelerinden birinde yer alan Yeni Fikirtepe; Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne, metro, metrobüs ve Marmaray gibi ana ulaşım hatlarının merkezinde konumlanıyor. Eğitim kurumlarına, sağlık tesislerine ve alışveriş merkezlerine yakınlığıyla şehirle iç içe bir yaşam sunuyor.

Emlak Konut GYO'nun duyurduğu "İyi Fikir Kampanyası"nda, ev sahibi olmak isteyenler ve yatırımcılar için farklı satış modeli sunuluyor. Modern mimarisi, şehir hayatıyla iç içe konumu ve sosyal donatı alanlarıyla öne çıkan Yeni Fikirtepe, İstanbul'da ev sahibi olmak isteyenler için fırsatlar sunuyor.

7. ETAP'TA TESLİME HAZIR DAİRELER

Emlak Konut GYO, "İyi Fikir Kampanyası"yla Yeni Fikirtepe 7. Etabın satışta olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Yaşamın başladığı Yeni Fikirtepe'de hemen yerinizi alarak siz de bu ayrıcalıklı yaşamın bir parçası olun.7. Etap'ta anahtarınız teslime hazır!

Satış ofisimize gelin; 2+1'den 4+1'e kadar uzanan geniş daire seçeneklerinin yer aldığı projede dairenizi yerinde görün, dilediğiniz eve hemen taşının. Yeni evinize hemen taşınmak ve İstanbul'un merkezinde yaşamaya başlamak çok iyi fikir." ifadelerine yer verildi.

HAYATIN İÇİNDE, ŞEHRİN KALBİNDE YAŞAMAK "İYİ FİKİR"

Yeni Fikirtepe, 1,6 kilometrelik kesintisiz yeşil koridoru ve 105 bin metrekarelik park alanıyla iç içe bir yaşam sunuyor. Eğitim ve sağlık tesisleri, 7/24 yaşayan caddesi, kafe ve restoranları, yürüyüş yolları, spor salonları, çocuk oyun alanları ve kültürel etkinlik alanlarıyla donatılmış bu yaşam alanı, İstanbul'un merkezinde huzurlu bir şehir hayatı vadediyor. Kadıköy ve Üsküdar'ın kesişim noktasında, metro, metrobüs, Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi ana ulaşım hatlarının yanı başında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı noktasına birkaç dakika uzaklıkta yer alması sayesinde Yeni Fikirtepe, ulaşım açısından da benzersiz bir konumda bulunuyor.

İŞ DÜNYASININ YENİ MERKEZİNDE OLMAK "İYİ FİKİR"

Yeni Fikirtepe sadece konut projesi değil, iş dünyasına da yeni bir soluk getiriyor. Toplamda 2,5 milyon metrekarelik inşaat alanı üzerinde yükselen projede, 11 bin 127 konutun yanı sıra 808 ticari birim yer alıyor. Caddeye açılan, teraslı ve avlulu tasarımlara sahip ticari alanlar; farklı sektörler için konforlu ve prestijli çalışma ortamları sunuyor. Artan yatırım değeriyle dikkat çeken Yeni Fikirtepe, hem yaşamak hem de iş hayatının içinde olmak "İyi Fikir" olarak öne çıkıyor.

"İYİ FİKİR" KAMPANYASIYLA ÖZEL SATIŞ MODELLERİ SUNULUYOR

Emlak Konut GYO, Yeni Fikirtepe'de hemen teslim 7. Etap'tan ve diğer etaplardan ev sahibi olmak isteyenler için avantajlı satış modeli sunuyor:
- Yüzde 10 peşinat,
- 48 ay vade farksız taksit seçeneği,
- 0,69 vade farkıyla ödeme imkanı,
- 60 ay vade seçeneği,

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