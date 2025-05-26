36 ildeki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 56 zanlı adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirildi.

Bu arada soruşturmada "örgüt mensubu askerlerden sorumlu sivillerin, askerlerle örgütsel irtibat amacıyla kullandığı büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan haberleştiği" tespit edildi.

İstanbul merkezli 36 ilde, 23 Mayıs'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 63 zanlıdan 4'ünün albay, 8'inin yarbay, 12'sinin binbaşı, 15'inin yüzbaşı ve 24'ünün astsubay/uzman çavuş rütbelerinde görev yaptıkları belirlenmişti.

Muvazzaf askeri personel olduğu tespit edilen şüphelilerden 56'sı operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı.