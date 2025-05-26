TSK'dan ihraç edilen 4 teğmen, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işe başladı

Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninde sloganlar atarak kılıçlı yemin etmeleri üzerine açılan soruşturmada TSK'dan ihraç edilen 4 teğmen, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptı.

Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından alanda tekrar toplanarak kılıç çatarak Subay Andı okuyan ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan, ardından TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenden 4'ünün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda (ABB) işe başladığı öğrenildi.

Diploma töreninden sonra kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye bağıran ve yemin töreni ardından TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenden Ebru Eroğlu dışındaki diğer 4 teğmen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işe başladı.

31 Ocak 2025 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Yüksek Disiplin Kurulu'nun 5 teğmen ve 3 disiplin amiri için TSK'dan ihraç kararı verildiği duyurulmuştu.

Diploma töreninin ardından Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ihraç edilen 5 teğmen işe başladı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın davet ettiği teğmenlerden Ebru Eroğlu dışındaki 4 teğmen artık ABB personeli olarak görev yapacak.



