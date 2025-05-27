MEB, Öğrenci Etkinlik Merkezlerinde Uygulanacak Programları açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 02.05.2025 tarih ve 131724272 sayılı yazısıyla Öğrenci Etkinlik Merkezlerinde Uygulanacak Programları açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 02.05.2025 tarih ve 131724272 sayılı yazısında aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.
"Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyette bulunmak üzere ilkokul çağındaki öğrencilere ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda eğitim vermek ve bireysel olarak ödev ve projelerin yapılmasında destek sunmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde "öğrenci etkinlik merkezi" adında yeni bir kurum türü tanımlanmıştır.
Genel Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar sonucunda özel kurslarda uygulanmak üzere onaylanan kurs programları arasından söz konusu kurum türünün hedef kitlesine ve amacına uygun olan programlar belirlenmiştir. Bu kapsamda hazırlanan Ek listedeki programların öğrenci etkinlik merkezlerinde uygulanması Başkanlığımızca uygun görülmektedir.
Makamlarınızca da uygun görülmesi durumunda Ek listede yer alan kurs programlarının öğrenci etkinlik merkezlerinde uygulanması hususunu olurlarınıza arz ederim."
İşte o yazı ve kurs programları;
ÖĞRENCİ ETKİNLİK MERKEZLERİ
Sıra No
Program Adı
Alanı
Onay Tarihi
Onay Sayısı
1
11-14 Yaş Grubu Yaratıcı Drama Kurs Programları (Yalnızca 11 Yaş)
Resim ve Tiyatro
23.12.2021
51
2
11-15 Yaş Grubu İçin İngilizce Kurs Programı (Yalnızca 11 Yaş)
Kişisel Gelişim ve Eğitim
2.01.2023
1
3
6-8 Yaş Temel Voleybol Eğitimi Kurs Programı
Spor
28.12.2018
141
4
7-10 Yaş Grubu Yaratıcı Drama Kurs Programları
Resim ve Tiyatro
23.12.2021
51
5
7-9 Yaş Grubu Bilgisayar Programlama ve Robotik Kodlama Eğitimi Kurs
Bilişim Teknolojileri
28.07.2021
27
6
9-11 Yaş Grubu Bilgisayar Programlama ve Robotik Kodlama Eğitimi Kuı
Bilişim Teknolojileri
28.07.2021
27
7
9-11 Yaş Temel Voleybol Eğitimi Kurs Programı
Spor
28.12.2018
141
8
Aero Programı
Müzik
7.05.1991
67
9
Akordeon Kursu Programı
Müzik
21.01.1991
15
10
Bateri Kursu Programı (528 saat süreli)
Müzik
5.05.2016
23
11
Binicilik Başlangıç Kurs Programı
Spor
4.11.2011
164
12
Blok Flüt ve Mandolin Kurs Programı
Müzik
10.06.1994
470
13
Caz Grubu Programı
Müzik
7.05.1991
67
14
Çocuklar için İngilizce Erken Dil Öğretimi Kurs Programı
Yabancı Diller
27.01.2012
1
15
Çok Sesli Çocuk Korosu Programı
Müzik
24.10.1991
250
16
Dünya Dansları Kurs Programı
Resim ve Tiyatro
24.06.2022
47
17
Flüt Kursu I.II. Öğretim Programı
Müzik
13.04.1989
64
18
Fransızca Kursu Programı
Yabancı Diller
16.02.1996
20
19
Gitar Kursu Programı (528 saat süreli)
Müzik
5.05.2016
21
20
İtalyanca Kurs Programı
Yabancı Diller
30.12.1994
692
21
Keman Kursu Programı (528 saat süreli)
Müzik
5.05.2016
22
22
Milli Eğitim Bakanlığı Kürtçe Kurs Programı
Kişisel Gelişim ve Eğitim
19.01.2004
1
23
Okul Öncesi Müzik Eğitimi Kursu Programı
Müzik
8.10.1993
446
24
Org Kursu Programı
Müzik
18.03.1996
32
25
Piyano Kursu Programı
Müzik
18.09.2015
86
26
Resim Kurs Programı
Kişisel Gelişim ve Eğitim
24.01.2011
5
27
Resim Kursu Programı (Yalnızca 10-11 Yaş)
Kişisel Gelişim ve Eğitim
31.03.2021
9
28
Seramik Kurs Programı
Seramik ve Cam Teknolojisi
24.01.2011
4
29
Türk Müziği Solfej Nazariyet Kursu Programı
Müzik
1.11.1995
355
30
Satranç Kursu Programı
Geleneksel Oyunlar ve Zeka Oyunları
10.11.1988
149
31
Üretim Odaklı Bilgi İletişim Teknolojisi Eğitimleri 7-8 Yaş Grubu Kurs Programı
Bilişim Teknolojileri
24.07.2013
61
32
Üretim Odaklı Bilgi İletişim Teknolojisi Eğitimleri 9-12 Yaş Grubu Kurs Programı
Bilişim Teknolojileri
24.07.2013
62
33
Viyolonsel Kursu Programı (528 saat süreli)
Müzik
5.05.2016
25
34
Yan Flüt Kursu Programı
Müzik
18.09.2015
87
35
Zeka Oyunları Kurs Programı
Geleneksel Oyunlar ve Zeka Oyunları
30.12.2014
113