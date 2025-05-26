Aday Memurlara Etik Eğitimi ve Sınavlarda Yeni Dönem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile yapılan işbirliği kapsamında, kamu personelinde etik farkındalığını artırmak amacıyla ortak eğitim faaliyetlerinin yürütüleceğini, aday memurlara etik eğitimi verileceğini ve sınavlara etik konuların dahil edileceğini bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen, Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuşan Göktaş, etik kültürünü güçlendirecek önemli bir işbirliğine imza atılacağını belirtti.

Etik Kültürünün Güçlendirilmesi

Kamu hizmetinde başarıyı ve sürdürülebilirliği belirleyen en önemli faktörün vatandaşın devlete duyduğu güven olduğunu vurgulayan Göktaş, kamuda etik kültürünü güçlendirmenin devletin bekası ve milletin huzuru için vazgeçilmez olduğunu ifade etti. Bakanlık olarak toplumun her kesimine hizmet götürdüklerini belirten Göktaş, güvenin en büyük sermaye olduğunu ve çalışanların yüksek ahlaki nitelikleriyle öne çıktığını söyledi.

Etik Eğitimi ve Uygulamaları

Ortak eğitim ve farkındalık faaliyetleri yürütülecek.

Etik eğiticileri yetiştirilecek.

yetiştirilecek. Aday memurlara etik eğitimi verilecek.

Sınavlara etik konuları dahil edilecek.

Etik değerler kurumsal yapıya daha güçlü şekilde entegre edilecek.

Göktaş, hedeflerinin güçlü bir kurum kültürü oluşturarak, etik değerlerin sürdürülebilir biçimde yaygınlaşmasına katkı sağlamak olduğunu belirtti. Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun bilgi birikimi ve tecrübesinin bu süreçte yol gösterici olacağını vurguladı.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Güngör'ün Açıklamaları

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör, kamu görevlilerinin halka hizmet bilinciyle adaletli, dürüst, tarafsız ve saygılı davranmasının kamu düzeninin korunması ve kamu yönetimine güvenin sağlanması için gerekli olduğunu belirtti. Güngör, etik ilkeler konusunda bilinçlenmenin yönetim kalitesini yükselteceğine dikkat çekti.

"Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile imzalayacağımız işbirliği protokolü ile bakanlık personelinin etik ilkelere bağlılığının güçlendirilmesi amacıyla etik eğitim çalışmalarını başlatacağımız için çok mutluyuz. Kurulumuzca yürütülen çalışmalarla ülkemizde kamu hizmetinin kalitesini yükseltmek ve toplumumuza en iyi şekilde kamu hizmeti sunulmasına katkı sağlamak, kamu yönetimine duyulan güveni ve içten bağlılığı artırmak temel amacımızdır."