Ömer Çelik'ten MKYK Gündemi: Suriye ve Terörsüz Türkiye

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, açıklamalarında çeşitli güncel gelişmelere değindi ve önemli mesajlar verdi. Öncelikle, birkaç saat önce vefat eden İlhan Şeşen'in ailesine başsağlığı dileyerek, değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet diledi ve mekanının cennet olmasını temenni etti.

Suriye'deki Gelişmeler

Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Çelik, ülkenin birliği ve bütünlüğünün önemine vurgu yaptı. Şara'nın ziyaretinin son derece önemli olduğunu ifade eden Çelik, yaptırımların kalkması yönünde ileri bir noktaya gelindiğini söyledi.

Terörsüz Türkiye Süreci

PKK'nın silah bırakma ile ilgili açıklamasının somut olarak eksiksiz hayata geçmesi gerektiği belirtildi.

ile ilgili açıklamasının somut olarak eksiksiz hayata geçmesi gerektiği belirtildi. Terör örgütünün tüm kollarının fesih sürecini gerçekleştirmesi ve silahlı grupların silah bırakmasının esas olduğu vurgulandı.

Irak hükümetiyle yapılan anlaşmalar çerçevesinde diyalogun yakın bir şekilde sürdüğü, Bağdat, Süleymaniye ve Erbil ile koordine edilecek konuların bulunduğu ifade edildi.

ile koordine edilecek konuların bulunduğu ifade edildi. MİT ve TSK'nın sahada kurdukları mekanizmayla silah bırakma sürecinde doğrulama mekanizmaları oluşturduğu ve bu çerçevede silahların bırakılıp bırakılmayacağının teyit edileceği belirtildi.

Hem Türkiye'nin hem de Türkiye dışında kurulacak mekanizmayla sürecin takip edileceği, inşallah Terörsüz Türkiye sonucuna ulaşılacağı ifade edildi.

DEM Parti'nin Siyasi Parti Ziyaretleri

DEM Parti'nin yaptığı ziyaretler çerçevesinde birçok Terörsüz Türkiye odaklı meselede sağduyunun önde tutulduğu belirtildi. Siyasi partiler arasındaki diyalogun çok önemli olduğu vurgulandı. Bu sürece itiraz edenlerin de eleştirmek yerine siyasi diyalog sürecinde görüşlerini iletmelerinin çok önemli olduğu ifade edildi.



