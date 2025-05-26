Ömer Çelik'ten MKYK Gündemi: Suriye ve Terörsüz Türkiye
Ömer Çelik'ten MKYK Gündemi: Suriye ve Terörsüz Türkiye
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
3,8 Milyar TL Küçükbaş Hayvancılık Desteği Ödemesi Başladı
3,8 Milyar TL Küçükbaş Hayvancılık Desteği Ödemesi Başladı
Aday Memurlara Etik Eğitimi ve Sınavlarda Yeni Dönem
Aday Memurlara Etik Eğitimi ve Sınavlarda Yeni Dönem
Erdoğan: Yetkisini Kötüye Kullananın Gözünün Yaşına Bakmayız
Erdoğan: Yetkisini Kötüye Kullananın Gözünün Yaşına Bakmayız
İl Müdür Yardımcısı kaybolmuştu: Valilikten açıklama geldi
İl Müdür Yardımcısı kaybolmuştu: Valilikten açıklama geldi
'Ağzını yırtarız' diyen Özel'e Eski Çatalca Müftüsünden yanıt
'Ağzını yırtarız' diyen Özel'e Eski Çatalca Müftüsünden yanıt
Meclis Başkanlığı Seçimi Süreci Başlıyor
Meclis Başkanlığı Seçimi Süreci Başlıyor
AYM'den '3600 Ek Gösterge' Düzenlemesinde İptal Kararı
AYM'den '3600 Ek Gösterge' Düzenlemesinde İptal Kararı
Üniversitede Ölmüş Hastalar Üzerinden 70 Milyonluk Vurgun İddiası
Üniversitede Ölmüş Hastalar Üzerinden 70 Milyonluk Vurgun İddiası
Düğün Salonunda Doktorun Öldüğü Olayda 3 Gözaltı
Düğün Salonunda Doktorun Öldüğü Olayda 3 Gözaltı
Künefe Zincirine 5 İlde FETÖ Operasyonu: 33 Gözaltı
Künefe Zincirine 5 İlde FETÖ Operasyonu: 33 Gözaltı
Macron, uçakta eşinden tokat yedi!
Macron, uçakta eşinden tokat yedi!
İntihal ve Sahte Yayınla Profesörlük! Eski Dekanının Unvanı İptal Edildi
İntihal ve Sahte Yayınla Profesörlük! Eski Dekanının Unvanı İptal Edildi
Fabrika Gibi Lise! Yıllık 5 Milyon TL Ciro Yapıyor
Fabrika Gibi Lise! Yıllık 5 Milyon TL Ciro Yapıyor
Trump'tan Putin Yorumu: Tamamen Çıldırdı!
Trump'tan Putin Yorumu: Tamamen Çıldırdı!
İnfaz Düzenlemesi Meclis Gündeminde: Hedef Bayram Öncesi Onay
İnfaz Düzenlemesi Meclis Gündeminde: Hedef Bayram Öncesi Onay
Yüksek Faiz Ekonomiyi Sarsıyor: Şirketler İflasın Eşiğinde!
Yüksek Faiz Ekonomiyi Sarsıyor: Şirketler İflasın Eşiğinde!
YPG, Suriye'de Çatışma Hazırlığı Yapıyor! 18 Bin Terörist Sınırda
YPG, Suriye'de Çatışma Hazırlığı Yapıyor! 18 Bin Terörist Sınırda
Fiyat İstismarına Son: Taşınmaz Değeri Artık Yapay Zeka ile Hesaplanacak
Fiyat İstismarına Son: Taşınmaz Değeri Artık Yapay Zeka ile Hesaplanacak
Fenerbahçe Beko, Avrupa Şampiyonu
Fenerbahçe Beko, Avrupa Şampiyonu
Bakan Yumaklı Duyurdu: 14 ilde 111 İşçi Alınacak
Bakan Yumaklı Duyurdu: 14 ilde 111 İşçi Alınacak
2 Otobüsün Çarpıştığı Kazada 28 Kişi Yaralandı
2 Otobüsün Çarpıştığı Kazada 28 Kişi Yaralandı
Çevre Yolu Açıldı: 15 Dakikalık Yol 4 Dakikaya Düştü
Çevre Yolu Açıldı: 15 Dakikalık Yol 4 Dakikaya Düştü
38 İle 'Sarı' Uyarı: Sağanak ve Fırtına Geliyor
38 İle 'Sarı' Uyarı: Sağanak ve Fırtına Geliyor
Erdoğan: Yargıya Hesap Vermekten Kaçamazsınız
Erdoğan: Yargıya Hesap Vermekten Kaçamazsınız
'Zirai Don' Destek Ödemelerinde Şartlar Belli Oldu
'Zirai Don' Destek Ödemelerinde Şartlar Belli Oldu
Bakan Tunç Paylaştı: Kangren Haline Gelmiş Davalar Çözüme Kavuşuyor
Bakan Tunç Paylaştı: Kangren Haline Gelmiş Davalar Çözüme Kavuşuyor
Çalışma Bakanı'ndan Net Mesaj: Önce İşçi, Sonra İşin Geleceği
Çalışma Bakanı'ndan Net Mesaj: Önce İşçi, Sonra İşin Geleceği
DMM: Bakan Tekin'in 'Okula Gerek Yok' İfadesi Çarpıtıldı
DMM: Bakan Tekin'in 'Okula Gerek Yok' İfadesi Çarpıtıldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

3,8 Milyar TL Küçükbaş Hayvancılık Desteği Ödemesi Başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3 milyar 888 milyon liralık küçükbaş hayvancılık desteğinin çiftçilere aktarıldığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2025 17:15, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2025 17:16
Yazdır
3,8 Milyar TL Küçükbaş Hayvancılık Desteği Ödemesi Başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 888 milyon 395 bin liralık küçükbaş hayvancılık destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirtti. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Küçükbaş hayvancılık (kuz oğlak) desteğinin çiftçilerin hesabına aktarılacağını ifade eden Yumaklı, emeğe değer verildiğini ve üreticilere destek sağlandığını vurguladı.

Küçükbaş Hayvancılık Destek Ödemesi

  • 3 milyar 888 milyon 395 bin lira küçükbaş hayvancılık destek ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor.
  • Destek ödemeleri, üreticilere hayırlı ve bereketli olması temennisiyle sunuluyor.

Bakan Yumaklı'nın Açıklaması

"Emeğe değer, üreticimize destek. 3 milyar 888 milyon 395 bin lira küçükbaş hayvancılık destek ödemesini, bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber