3,8 Milyar TL Küçükbaş Hayvancılık Desteği Ödemesi Başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 888 milyon 395 bin liralık küçükbaş hayvancılık destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirtti. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Küçükbaş hayvancılık (kuz oğlak) desteğinin çiftçilerin hesabına aktarılacağını ifade eden Yumaklı, emeğe değer verildiğini ve üreticilere destek sağlandığını vurguladı.

Küçükbaş Hayvancılık Destek Ödemesi

3 milyar 888 milyon 395 bin lira küçükbaş hayvancılık destek ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor.

küçükbaş hayvancılık destek ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor. Destek ödemeleri, üreticilere hayırlı ve bereketli olması temennisiyle sunuluyor.

Bakan Yumaklı'nın Açıklaması

"Emeğe değer, üreticimize destek. 3 milyar 888 milyon 395 bin lira küçükbaş hayvancılık destek ödemesini, bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."