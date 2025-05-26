Konya'da Eşini Bıçaklayan Zanlı Tutuklandı
Konya Karatay'da eşini bıçakla öldüren zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2025 17:08, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2025 17:16
Konya'nın Karatay ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, İ.Ö. (42), eşi N.Ö. (41)'yü bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı. Olay, Araplar Mahallesi Demirlihan Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi. Dün akşam yaşanan tartışmada, İ.Ö. karısını bıçakla yaraladı ve N.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı, 12 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu ve olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.
Olayın Detayları
- Olay Yeri: Araplar Mahallesi Demirlihan Sokak'taki bir site
- Zanlı: İ.Ö. (42)
- Hayatını Kaybeden: N.Ö. (41)
- Tutuklama: Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
- İhbar: Zanlı, 12 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak polise teslim oldu
Soruşturma Devam Ediyor
Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor.