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Fatma Zehra Kınık'a 4 Yıl 2 Ay Hapis

İstanbul Beykoz'da meydana gelen ve Batın Barlasçeki'nin yaşamını yitirdiği motosiklet kazasında, Fatma Zehra Kınık'a 4 yıl 2 ay hapis ve ehliyetine el koyma kararı çıktı. Mahkemede tarafların savunmaları dinlendi, karar açıklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Mayıs 2025 17:48, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2025 17:49
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Fatma Zehra Kınık'a 4 Yıl 2 Ay Hapis

Beykoz'da meydana gelen ve 17 yaşındaki motosikletli Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin açılan davada karar verildi. Hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Fatma Zehra Kınık, "Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı ve ehliyetine 2 yıl el konulmasına hükmedildi.Kazanın detayları, mahkeme süreci ve tarafların savunmaları aşağıda özetlenmiştir.

Kazanın Detayları

  • Kaza, 9 Temmuz 2024 tarihinde Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi.
  • Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak'tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıkarken, kasksız ve arkasında yolcusu olan Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarptı.
  • Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcusu Batın Barlasçeki ağır yaralandı. 16 yaşındaki Batın Barlasçeki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mahkeme Süreci ve Savunmalar

  • Duruşma, Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
  • Müşteki sanık Yavuz Selim Öztürk, "Mütalaaya katılmıyorum. Suçumun olduğunu düşünmüyorum. Fatma Zehra Kınık'ın cezalandırılmasını istiyorum" şeklinde savunma yaptı.
  • Kazada hayatını kaybeden Batın Barlasçeki'nin annesi Hasret Doğan, "17 yaşındaki oğlum artık hayatta yok. Beni, bizi yarım bıraktılar. Ben yarım şekilde hayata devam ediyorum. Adalete güvenmiyorlar sanırım. Sürekli yeni teklifle geliyorlar. Bence adalete güvensinler" dedi.
  • Sanık Zehra Kınık, "Tekrardan kazanın gerçekleşmesine üzüldüğümü ifade ederim. Ailesine başsağlığı dilerim. Kazada kusurlu olduğumu düşünmüyorum. Çok düşük hızla seyrederken kör noktadan Yavuz Selim Öztürk'ün bana sürtmesi sonucu meydana geldi. Takdiri size bırakıyorum. Mütalaa çok kısa sürede geldi. Bu nedenle ek süre talep edeceğiz. Kimse başına gelsin istemez" dedi.

Mahkeme Kararı

  • Fatma Zehra Kınık, "Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı ve ehliyetine 2 yıl el konuldu.
  • Müşteki sanık Yavuz Selim Öztürk, "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası aldı, ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

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