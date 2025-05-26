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Narin Güran Davasında Mahkeme Kararı Kesinleşti

Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetinde, anne, amca ve ağabeye verilen müebbet hapis cezaları ile diğer sanığın cezası yerel mahkemece onaylandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Mayıs 2025 18:54, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2025 19:25
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Diyarbakır'da vahşi bir cinayete kurban giden Narin Güran'ın ölümüne ilişkin görülen davada verilen cezalar kesinleşti. Türkiye'de büyük infiale yol açan bu olayda, 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili olarak amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Küçük kızın cesedini nehir kenarına bırakmakla suçlanan Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Dava Süreci ve Karar

Yerel Mahkeme, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararları onayladı. Böylece sanıklar hakkındaki cezalar kesinleşmiş oldu. Bu karar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve adaletin yerini bulduğu yönünde değerlendirmeler yapıldı.

  • Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran: Müebbet hapis cezası
  • Nevzat Bahtiyar: 4 yıl 6 ay hapis cezası

Olayın Önemi

Narin Güran cinayeti, Türkiye'de çocuklara yönelik şiddet olaylarına karşı toplumsal duyarlılığın artmasına neden oldu. Mahkemenin verdiği bu karar, benzer olayların önlenmesi açısından da önemli bir örnek teşkil ediyor.


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