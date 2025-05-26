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Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa'ya Yönelik İsrail Provokasyonuna Tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif eylemlerini kınayarak tarihi statünün değiştirilemeyeceğini vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Mayıs 2025 19:06, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2025 19:07
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa'ya Yönelik İsrail Provokasyonuna Tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif eylemleriyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu hükümetinin girişimlerinin Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü asla değiştiremeyeceği vurgulandı. Açıklamada, İsrailli bir hükümet üyesinin Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskın, bir Parlamento üyesinin Mescid-i Aksa'da işgalci devletin bayrağını açması ve Kudüs'te düzenlenen yürüyüş sırasında aşırılık yanlısı yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen provokatif eylemler kınandı. Bu tür eylemlerin, İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırım ve zorla yerinden etme politikaları ile işgal altındaki Filistin topraklarının tarihi ve demografik kimliğini değiştirmeye ve ilhakına yönelik çabalarının bir tezahürü olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın Açıklamasının Detayları

  • İsrailli hükümet üyesinin Mescid-i Aksa'ya baskını
  • Parlamento üyesinin Mescid-i Aksa'da bayrak açması
  • Kudüs'te aşırılık yanlısı yerleşimcilerin provokatif eylemleri

Mescid-i Aksa'nın Statüsü

Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu hükümetinin bu tür girişimlerinin Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü asla değiştiremeyeceğini vurguladı. Ayrıca, bu eylemlerin Filistin topraklarının tarihi ve demografik kimliğini değiştirmeye yönelik olduğu ifade edildi.


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