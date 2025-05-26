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Balıkesir'de Şok Cinayet: Kiracı Baltayla Öldürüldü

Balıkesir'in Karesi ilçesinde, ev sahibi İrfan Çakar ve eşi Cemile Çakar, kiracıları Gülseren Kurtman'ı öldürdükleri gerekçesiyle tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Mayıs 2025 19:18, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2025 19:19
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Balıkesir'de Şok Cinayet: Kiracı Baltayla Öldürüldü

Balıkesir'in Karesi ilçesinde yaşanan trajik olayda, Gülseren Kurtman (59), evinin kömürlüğünde ölü bulundu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli olarak gözaltına alınan mülk sahibi İrfan Çakar (70), polisteki sorgusunda, gürültü yaptığı için evden çıkmasını istediği kiracısını başına balta ve sopayla vurarak öldürdüğünü, ardından da eşi Cemile Çakar (69) ile cesedini kömürlüğe taşıdıklarını itiraf etti. Çakar çifti, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Olay, bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

Olayın Gelişimi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 20 Mayıs sabahı Gülseren Kurtman'ın 1. Sakarya Mahallesi Gözde Sokak'taki evinin kömürlüğünde hareketsiz şekilde bulunduğu ihbarı üzerine adrese gitti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yalnız yaşadığı öğrenilen ve 1 çocuk annesi olan Kurtman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Başına aldığı sert darbelerle yaşamını yitirdiği tespit edilen Kurtman'ın ölümüyle ilgili cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

İtiraf ve Tutuklama

  • Şüpheli olarak gözaltına alınan İrfan Çakar, polisteki ilk ifadesinde suçunu itiraf etti.
  • Kurtman ile aralarında kiracı-ev sahibi anlaşmazlığı bulunduğunu belirten Çakar, "Gürültü yaptığı ve kapıyı sert kapattığı gerekçesiyle evden çıkmasını istedim. Olay sabahı da Kurtman'ı evine girerken baltanın küt kısmı ve sopa ile başına vurarak öldürdüm. Ardından eşim Cemile Çakar ile birlikte olay yerindeki kan izlerini temizleyip, cesedi evin kömürlüğüne sürükledik" dedi.
  • Çakar'ın ifadesi üzerine eşi Cemile Çakar da gözaltına alındı.
  • Olayda kullanılan balta ve sopa incelenmek üzere el konuldu.
  • Polisteki işlemlerinin ardından şüpheli çift, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Cenaze ve Son Gelişmeler

Gülseren Kurtman'ın cenazesi, olayın ardından yakınlarına teslim edilerek Balıkesir'de toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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