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Karabük'te Zincirleme Kaza: 9 Yaralı, İki Kişinin Durumu Ağır

Karabük'ün Eflani ilçesinde kamyon, minibüs, hafif ticari araç ve pikabın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır. Olay yerine gelen ekipler müdahalede bulundu ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2025 20:07, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2025 20:12
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Karabük'ün Eflani ilçesinde meydana gelen ve 4 aracın karıştığı trafik kazasında toplamda 9 kişi yaralandı. Kaza, Karabük-Eflani kara yolu Osmanlar köyü Paşaköprüsü mevkisinde gerçekleşti. Olayda, Özgür Ş. idaresindeki 78 BK 515 plakalı kamyonun kontrolden çıkarak önce tali yola giriş yapmak isteyen Mustafa U. yönetimindeki 57 DV 518 plakalı hafif ticari araçla, ardından karşı yönden gelen Sabri B. (44) idaresindeki 78 M 9007 plakalı minibüsle çarpıştığı ve sonrasında tarlaya devrildiği bildirildi. Hafif ticari araç ise kara yoluna çıkmak isteyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SA 5433 plakalı pikapla çarpıştı.

Kazada Yaralananlar

  • Sabri B. (minibüs sürücüsü)
  • Nebiye U. (65)
  • Büşra U. (29)
  • Selahattin G. (50)
  • Alihan K. (29)
  • Tahir B.
  • Alaattin B.
  • Ahmet D. (48)
  • Barış E. (27)

Kazaya Müdahale ve Son Durum

Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Selahattin G. ve Sabri B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yetkililerin İncelemesi

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, olay yerine gelerek yetkililerden kazayla ilgili bilgi aldı.


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