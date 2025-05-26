Sivas'ta Kömür Ocağında Patlama: 1 Ölü, 2 Yaralı

Sivas'ın Zara ilçesinde bir kömür ocağında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Kardere köyü Yanık Mezrası'ndaki açık kömür ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Patlamada bir kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, iki kişi ise yaralandı ve kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Patlama Sonrası Gelişmeler

Patlamadan sonra çıkan yangın kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü.

Olay yerine ulaşan ekipler gerekli güvenlik tedbirlerini aldı ve bölgede soğutma çalışmaları tamamlandı.

Olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Sivas Valiliği'nin Açıklaması

"İlk belirlemelere göre, resmi olarak faaliyette olmayan bir kömür ocağına ait açık işletme sahasında nedeni henüz belli olmayan bir patlama meydana geldiği, patlama sonucu yabancı uyruklu 1 şahsın vefat ettiği, 2 yabancı uyruklu şahsın da yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralılar tedavi edilmek üzere Sivas il merkezinde bulunan hastanelere sevk edilmiştir. Yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürülmüştür. Olay yerine ulaşan ekipler gerekli güvenlik tedbirlerini almış ve bölgede soğutma çalışmaları tamamlanmıştır. Söz konusu olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybedene Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."