Fethiye Açıklarında 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, yelkenli bir teknede 33 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi. Ekipler tarafından durdurulan yelkenli teknede, 2'si çocuk olmak üzere toplamda 33 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Olayın Detayları

Yer: Muğla'nın Fethiye ilçesi açıkları

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıkları Teknede bulunanlar: 33 düzensiz göçmen (2'si çocuk)

33 düzensiz göçmen (2'si çocuk) Şüpheliler: Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 kişi

Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 kişi Müdahale eden birim: Sahil Güvenlik Komutanlığı

Sahil Güvenlik Komutanlığı Göçmenlerin işlemleri sonrası gönderildikleri yer: İl Göç İdaresi Müdürlüğü

Sahil Güvenlik'in Müdahalesi

Bölgeden alınan ihbar üzerine hızlıca harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, yelkenli tekneyi durdurarak göçmenleri ve şüphelileri yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



