Fethiye Açıklarında 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Fethiye açıklarında yelkenli teknede 33 düzensiz göçmen ve 2 şüpheli yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, yelkenli bir teknede 33 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi. Ekipler tarafından durdurulan yelkenli teknede, 2'si çocuk olmak üzere toplamda 33 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Olayın Detayları
- Yer: Muğla'nın Fethiye ilçesi açıkları
- Teknede bulunanlar: 33 düzensiz göçmen (2'si çocuk)
- Şüpheliler: Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 kişi
- Müdahale eden birim: Sahil Güvenlik Komutanlığı
- Göçmenlerin işlemleri sonrası gönderildikleri yer: İl Göç İdaresi Müdürlüğü
Sahil Güvenlik'in Müdahalesi
Bölgeden alınan ihbar üzerine hızlıca harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, yelkenli tekneyi durdurarak göçmenleri ve şüphelileri yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.