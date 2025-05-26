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Bakan Ersoy: Türk Dünyası Yeni Dönemin Baş Aktörü Olacak

28 Mayıs Azerbaycan Bağımsızlık Günü Ankara'da coşkuyla kutlandı. Bakan Ersoy, Türk dünyasının birlik ve beraberliğine dikkat çekti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2025 21:44, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2025 21:45
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Bakan Ersoy: Türk Dünyası Yeni Dönemin Baş Aktörü Olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, 28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü vesilesiyle önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, günümüzde farklı amaç ve hedeflerle bir araya gelmiş birçok milletler topluluğu olduğunu, ancak Türk dünyasının bir bütün olarak yeni dönemin baş aktörlerinden biri olma yolunda ilerlediğini vurguladı. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bakan Ersoy ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ile davetliler katıldı.

Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü ve Tarihi Önemi

Ersoy, tarihle yaşıt bir milletin fertleri olarak Türklerin, dünyanın en eski ve köklü devlet geleneğine sahip olduğunu, tarihin hiçbir döneminde devletsiz kalmadığını belirtti. Farklı Türk toplumlarınca kurulan devletler içinde, her dönem muhakkak bir tanesinin dünya ölçeğinde hakimiyet, kuvvet ve kudret sahibi olduğunun daima hatırlanması gerektiğini söyledi. Sömürgeciliğin, sahte tarih söylem ve yazımlarıyla, çarpıtmalarla, inkar ve yalanlarla zihinlerde yapıldığına işaret eden Ersoy, millet olarak sahip olunan bu mirası yaşatma ve nesillere aktarma sorumluluğunun bulunduğunu belirtti.

Milli Kimlik ve Birlik Mesajı

Milli kimliği ortak bir çatı olarak kullanmaktan, sınırların olmadığı soydaşlığı, kardeşliği, birlik ve beraberliği ortaya koymaktan asla geri durulmaması gerektiğini vurgulayan Ersoy, bu güzel ve anlamlı akşamda bir araya gelişin, söz konusu bilinci güçlü bir şekilde sahiplendiğini ifade etti. 28 Mayıs Azerbaycan Bağımsızlık Günü münasebetiyle kendilerini buluşturan ve bu gerçeklerin altını her platformda sarsılmaz bir kararlılıkla savunan Sayın Cumhurbaşkanına şükranlarını sundu.

"Azerbaycan Bir Destan Yazmıştır"

  • 28 Mayıs 1918'de Azerbaycan Milli Şurası bağımsızlık ilan etti.
  • Böylece Türk ve İslam dünyasındaki ilk demokratik cumhuriyet olan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti kuruldu.
  • Parlamentonun kurulması, milli ordunun teşkili, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi gibi toplumsal eşitliği hedefleyen devrimler hayata geçirildi.
  • 28 Nisan 1920'deki Bolşevik işgaliyle cumhuriyet kesintiye uğradı.
  • Azerbaycan Halk Cumhuriyeti, 23 aya sığdırılmış bir öncülük ve özgünlük destanı yazdı.

Azerbaycan'ın Kurucusu ve Bağımsızlık Ruhu

Bakan Ersoy, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mehmed Emin Resulzade'yi anarak, "Bayrak bir kere yükselmiştir ve gönüllerde, akıllarda, duygu ve düşüncelerde onu bir daha indirmek mümkün olmamıştır." dedi.

"Türkiye Kardeşlerinin Yanındadır"

Baskı ve zulümlere rağmen Azerbaycan halkının ideallerinden vazgeçmediğini vurgulayan Ersoy, 1960'ların sonunda Haydar Aliyev'in bu mirası devraldığını, onun politikaları sayesinde Azerbaycan'ın birçok alanda kalkınma yoluna girdiğini hatırlattı. Bugün ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde, geçmişin hesaplarının tek tek kapatılarak Azerbaycan'ın geleceğe güçlü ve kararlı bir şekilde ilerlediğini belirtti.

"Bu yolda Türkiye, her koşul ve şart altında kardeşlerinin yanındadır. 28 Mayıs'ı, Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Bu şanlı tarihi canları, kanları, vatan ve millet yoluna vakfettikleri ömürleriyle yazan bütün kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle anıyorum. Farklı amaç ve hedeflerle bir araya gelmiş birçok milletler topluluğunun olduğu günümüzde, Türk dünyası bir bütün olarak yeni dönemin baş aktörlerinden biri olma yolundadır. Soydaşlığın, kardeşliğin güçlü temelleri üzerine Türk dünyası için ortak bir vizyon bina eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, zatıalilerinin şahsında bu vizyonu paylaşan ve omuz omuza geleceğe yürüyen Türk dünyasının bütün liderlerine şükranlarımı arz ediyorum."


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