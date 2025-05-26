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Adalet Bakanlığı İsteğe Bağlı Nakil Başvuru Şartları

Adalet Bakanlığı 2025 yılı isteğe bağlı nakil başvurusu şartları, başvuru süreci ve dikkat edilmesi gerekenler açıklandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Mayıs 2025 22:22, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2025 22:24
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Adalet Bakanlığı İsteğe Bağlı Nakil Başvuru Şartları

Yazı işleri ve idari işler müdürleri ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114. maddesi gereğince atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan zabıt katibi, mübaşir, hizmetli, teknisyen, şoför ve benzeri unvanlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında taşra teşkilatında görev yapan personelin, ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri gereğince isteğe bağlı nakil çalışması yapılacaktır. Bu kapsamda, başvuru koşulları, başvuru şekli ve zamanı, mahallinde yapılması gereken işlemler, genel esaslar ve diğer hususlar detaylı şekilde açıklanmıştır. Başvuruların sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

I- Başvuru Koşulları

  • Yazı işleri ve idari işler müdürleri ile ilgili unvanlarda 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamında taşra teşkilatında görev yapan kadrolu personel başvurabilecektir.
  • Bakanlık merkez teşkilatı, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları ile başka kurum ve kuruluşlarda geçici görevli olanlar başvuruda bulunamaz.
  • İlan yalnızca isteğe bağlı nakil taleplerini kapsamaktadır; aile birliği, sağlık ve can güvenliği mazeretine dayalı talepler kapsam dışıdır.
  • Bölge hizmet süresi şartları ve disiplin cezası almama koşulları aranacaktır.
  • Nakil çalışması isteğe bağlıdır; talepte bulunmayanlar kapsam dışı kalacaktır.
  • Eş durumu ile ilgili özel hükümler uygulanacaktır.

II- Başvuru Şekli ve Zamanı

  • Başvurular 02.06.2025 Pazartesi günü başlayıp, 18.06.2025 Çarşamba günü saat 23:59:59'da sona erecektir.
  • Başvurular UYAP Personel Uygulamaları üzerinden veya ilgili formlar doldurularak yapılacaktır.
  • En fazla 5 tercih yapılabilecektir; tercih dışı atama yapılmayacaktır.
  • Feragat edenlerin hizmet puanından 100 puan düşülecektir.

III- Mahallinde Yapılması Gereken İşlemler

  • UYAP'ta bulunan personel bilgilerinin güncel ve doğru olması gerekmektedir.
  • Başvuru formu imzalanarak adalet komisyonlarına teslim edilmelidir.
  • Gerçeğe aykırı beyanlardan doğacak sorumluluk personele ve ilgili komisyon görevlilerine aittir.
  • Şifresi olmayan personel Bilgi İşlem Birimi aracılığıyla şifre talep etmelidir.

IV- Genel Esaslar

  • Nakil talepleri hizmet puanı, tercih sırası ve personel durumu dikkate alınarak değerlendirilecektir.
  • Puan eşitliği halinde tercih sırası ve doğum tarihi dikkate alınacaktır.
  • Komisyon içi nakil talepleri yalnızca belirlenen unvanlar için geçerlidir.
  • Kota uygulaması ile atamalar gerçekleştirilecektir.

V- Diğer Hususlar

  • Tercih edilebilecek yerler adalet komisyonlarına bağlı merkez veya mülhakat adliyeleridir.
  • Yargı kolu değişikliği nakil talepleri kabul edilmeyecektir.
  • Görevden uzaklaştırma kararı olanların başvurusu kabul edilmeyecektir; askerde veya ücretsiz izinde olanların başvuruları kabul edilecektir.
  • Atama sonuçları 11.07.2025 tarihine kadar www.pgm.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

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