Mourinho: "Kalecimizin hatasıyla maçı kaybettik"

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, mücadeleyi değerlendirdi.

Mourinho açıklamasında, "Aslında bugün iki maç vardı. Biri 11-11 olan kısım, diğeri 11-10 olan kısım. 11-11'de öne geçtik ve pozisyonlarımız vardı. Rakibin pozisyonu yoktu. 11-10 olunca oyun farklı bir pozisyon aldı. İkinci yarı bizim için zordu. Öne geçecek pozisyonları bulduk ama kalecimizin yaptığı hata ile maçı kaybettik." dedi.

Geleceği ile ilgili açıklamalarda bulunan Mourinho, "Başkanımız Ali Koç bana çok güveniyor bunu daha önce televizyonda da söyledi. Kendisi bu konuda gayet netti. Eğer düşüncesinde bir değişiklik olduysa da bu bana söylenmedi." dedi.

Fenerbahçeli futbolcular, Hatayspor maçının ardından röportaj vermeyecek.