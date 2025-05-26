Mescid-i Aksa'da İsrail İhlalleri ve Abluka Artıyor

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Adalet Bakanlığı İsteğe Bağlı Nakil Başvuru Şartları
Adalet Bakanlığı İsteğe Bağlı Nakil Başvuru Şartları
Kaybolan İl Müdür Yardımcısı Ölü Bulundu
Kaybolan İl Müdür Yardımcısı Ölü Bulundu
Isparta'da ormanlara giriş yasağı
Isparta'da ormanlara giriş yasağı
Sivas'ta Kömür Ocağında Patlama: 1 Ölü, 2 Yaralı
Sivas'ta Kömür Ocağında Patlama: 1 Ölü, 2 Yaralı
Bingöl'de 3,9 Şiddetinde Deprem Korkuttu
Bingöl'de 3,9 Şiddetinde Deprem Korkuttu
İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda 36 tutuklama talebi
İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda 36 tutuklama talebi
Narin Güran Davasında Mahkeme Kararı Kesinleşti
Narin Güran Davasında Mahkeme Kararı Kesinleşti
Ömer Çelik'ten MKYK Gündemi: Suriye ve Terörsüz Türkiye
Ömer Çelik'ten MKYK Gündemi: Suriye ve Terörsüz Türkiye
3,8 Milyar TL Küçükbaş Hayvancılık Desteği Ödemesi Başladı
3,8 Milyar TL Küçükbaş Hayvancılık Desteği Ödemesi Başladı
Aday Memurlara Etik Eğitimi ve Sınavlarda Yeni Dönem
Aday Memurlara Etik Eğitimi ve Sınavlarda Yeni Dönem
Erdoğan: Yetkisini Kötüye Kullananın Gözünün Yaşına Bakmayız
Erdoğan: Yetkisini Kötüye Kullananın Gözünün Yaşına Bakmayız
'Ağzını yırtarız' diyen Özel'e Eski Çatalca Müftüsünden yanıt
'Ağzını yırtarız' diyen Özel'e Eski Çatalca Müftüsünden yanıt
Meclis Başkanlığı Seçimi Süreci Başlıyor
Meclis Başkanlığı Seçimi Süreci Başlıyor
AYM'den '3600 Ek Gösterge' Düzenlemesinde İptal Kararı
AYM'den '3600 Ek Gösterge' Düzenlemesinde İptal Kararı
Üniversitede Ölmüş Hastalar Üzerinden 70 Milyonluk Vurgun İddiası
Üniversitede Ölmüş Hastalar Üzerinden 70 Milyonluk Vurgun İddiası
Düğün Salonunda Doktorun Öldüğü Olayda 3 Gözaltı
Düğün Salonunda Doktorun Öldüğü Olayda 3 Gözaltı
Künefe Zincirine 5 İlde FETÖ Operasyonu: 33 Gözaltı
Künefe Zincirine 5 İlde FETÖ Operasyonu: 33 Gözaltı
Macron, uçakta eşinden tokat yedi!
Macron, uçakta eşinden tokat yedi!
İntihal ve Sahte Yayınla Profesörlük! Eski Dekanının Unvanı İptal Edildi
İntihal ve Sahte Yayınla Profesörlük! Eski Dekanının Unvanı İptal Edildi
Fabrika Gibi Lise! Yıllık 5 Milyon TL Ciro Yapıyor
Fabrika Gibi Lise! Yıllık 5 Milyon TL Ciro Yapıyor
Trump'tan Putin Yorumu: Tamamen Çıldırdı!
Trump'tan Putin Yorumu: Tamamen Çıldırdı!
İnfaz Düzenlemesi Meclis Gündeminde: Hedef Bayram Öncesi Onay
İnfaz Düzenlemesi Meclis Gündeminde: Hedef Bayram Öncesi Onay
Yüksek Faiz Ekonomiyi Sarsıyor: Şirketler İflasın Eşiğinde!
Yüksek Faiz Ekonomiyi Sarsıyor: Şirketler İflasın Eşiğinde!
YPG, Suriye'de Çatışma Hazırlığı Yapıyor! 18 Bin Terörist Sınırda
YPG, Suriye'de Çatışma Hazırlığı Yapıyor! 18 Bin Terörist Sınırda
Fiyat İstismarına Son: Taşınmaz Değeri Artık Yapay Zeka ile Hesaplanacak
Fiyat İstismarına Son: Taşınmaz Değeri Artık Yapay Zeka ile Hesaplanacak
Fenerbahçe Beko, Avrupa Şampiyonu
Fenerbahçe Beko, Avrupa Şampiyonu
Bakan Yumaklı Duyurdu: 14 ilde 111 İşçi Alınacak
Bakan Yumaklı Duyurdu: 14 ilde 111 İşçi Alınacak
2 Otobüsün Çarpıştığı Kazada 28 Kişi Yaralandı
2 Otobüsün Çarpıştığı Kazada 28 Kişi Yaralandı
Ana sayfaHaberler Dünya

Mescid-i Aksa'da İsrail İhlalleri ve Abluka Artıyor

Mescid-i Aksa, İsrail'in ihlalleri ve ablukası nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşıyor. Şeyh Sabri, uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2025 22:43, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2025 22:57
Yazdır
Mescid-i Aksa'da İsrail İhlalleri ve Abluka Artıyor

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail'in ihlalleri ve uyguladığı boğucu abluka nedeniyle Mescid-i Aksa'nın ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtti. Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in fanatik Yahudi yerleşimcilerle birlikte bu sabah Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından Şeyh İkrime yazılı bir açıklama yaptı. Yahudi yerleşimcilerin günlük baskınları nedeniyle kutsal mabedin sürekli olarak ihlallere maruz kaldığını vurgulayan Sabri, bu kesintisiz ihlalleri şiddetle kınadı. Aksa'da yaşananlara karşı yeterli tepkinin gösterilmemesinden derin üzüntü duyduğunu ifade eden Sabri, "Filistin'e yönelik hayal kırıklıkları tüm beklentileri aşmış durumda." dedi.

Mescid-i Aksa'daki İhlaller ve Tepkiler

Şeyh Sabri, işgal yönetiminin planlarını sistematik şekilde uygulamayı sürdürdüğünü, Mescid-i Aksa'nın her gün sıkı askeri koruma altında ihlal edildiğini belirtti. Yerleşimcilerin gerçekleştirdikleri saldırılarla hiçbir hak kazanamayacaklarını, Aksa'nın ilahi bir kararla Müslümanlara ait olduğunu vurguladı. Mescid-i Aksa'nın boğucu bir abluka altında olduğunu ve ibadet edenlerin camiye ulaşmalarının sistematik olarak engellendiğini kaydeden Şeyh Sabri, şu ifadeleri kullandı:

  • "Uygulanan bu politika, camiyi boşaltmayı ve Kudüslülerin hareket alanını kısıtlamayı hedeflemektedir. Öte yandan yerleşimcilerin baskınlarına kolaylık sağlanmakta, askeri koruma ile bu ihlaller gerçekleştirilmektedir. Bu durum, açık bir şekilde taraflılık ve resmi destek anlamına gelmektedir."

Kamuoyuna Çağrı ve Uyarılar

Yaşananların artık hiçbir ülke veya lider için gizli olmadığını vurgulayan Sabri, "Planlar net şekilde ortadadır. Acı olan, işgalcilerin ve yerleşimcilerin Mescid-i Aksa ve halkımıza yönelik işledikleri suçlarla açıkça övünmeleridir." değerlendirmesinde bulundu. İsrail'in planlarına karşı çıkan her sesi bastırmaya çalıştığını ve gerçeklerin aktarılmasını engellediğini belirten Sabri, İsrail'in Kudüs halkına yönelik sistematik baskı politikaları yürütmesindeki amacı "halkın kutsallarını savunma iradesini kırmak" olarak açıkladı.

Bu ihlaller karşısında süren sessizliğin büyük tehlikelere yol açabileceği konusunda uyarıda bulunan Şeyh Sabri, "Sessizliğin devamı, Mescid-i Aksa ve bölge için en karanlık ve acı verici gelişmelere zemin hazırlayacaktır." dedi.

Kudüs'teki Son Gelişmeler ve Uluslararası Tepkiler

  • Şeyh İkrime Sabri, Müslüman olsun ya da olmasın, özgür dünyanın tüm halklarını Kudüs'te yaşananları yakından takip ettikleri ve kutsal değerlere yönelik saldırıları reddettikleri için takdir ettiğini belirterek, gazetecilerin ve medya mensuplarının Kudüs ve Mescid-i Aksa'dan gelişmeleri aktarma çabalarını da memnuniyetle karşıladığını vurguladı. Şeyh Sabri, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların büyüklüğüne uygun ölçüde, güçlü ve gerçek bir duruş sergilenmesi çağrısında bulundu.Filistin Dışişleri Bakanlığı da aşırı sağcı İsrail Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek İsrail bayrağı açmasını ve Kudüs'te düzenlenen sözde "Bayrak Yürüyüşü" sırasında fanatik yerleşimcilerin gerçekleştirdiği provokasyonları sert bir şekilde kınadı.
  • Kudüs İslami Vakıflar Dairesi tarafından yapılan açıklamada ise sabah saatlerinde İsrail polisi eşliğinde 1.427 yerleşimcinin, gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği, öğleden sonra da bu sayının artmasının beklendiği aktarıldı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber