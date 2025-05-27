27 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek ve açıklama yapacak.

(Ankara/14.00/14.30)

2- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- DEM Parti TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Akıllı Uzmanlaşma Konferansı'na katılacak.

(Ankara/09.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürecek.

(Moskova)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırılar ve yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu ile Arabica Coffee House arasındaki milli takımlar resmi sponsorluğu anlaşmasının imza töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

2- 13. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'na Okmeydanı Okçular Vakfı Tesisleri'nde devam edilecek. Organizasyonun ikinci günü klasik yay sıralama ve eleme atışları gerçekleştirilecek. Organizasyon kapsamında Öznur Cüre Girdi menzil taşı açılışı ve organizasyon açılış yemeği de yapılacak.

(İstanbul/10.00)

3- THY Avrupa Ligi'ni Dörtlü Final etabını şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı için kutlama organizasyonu düzenlenecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan üstü açık otobüsle hareket edecek sarı-lacivertli takım, Göztepe Parkı'nda düzenlenecek kutlamaya geçecek.

(İstanbul/17.00)