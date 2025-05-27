27 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları.

KİPTAŞ ve İSTAÇ Başkanları tutuklandı
KİPTAŞ ve İSTAÇ Başkanları tutuklandı
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Adalet Bakanlığı İsteğe Bağlı Nakil Başvuru Şartları
Adalet Bakanlığı İsteğe Bağlı Nakil Başvuru Şartları
Kaybolan İl Müdür Yardımcısı Ölü Bulundu
Kaybolan İl Müdür Yardımcısı Ölü Bulundu
Isparta'da ormanlara giriş yasağı
Isparta'da ormanlara giriş yasağı
Sivas'ta Kömür Ocağında Patlama: 1 Ölü, 2 Yaralı
Sivas'ta Kömür Ocağında Patlama: 1 Ölü, 2 Yaralı
Bingöl'de 3,9 Şiddetinde Deprem Korkuttu
Bingöl'de 3,9 Şiddetinde Deprem Korkuttu
İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda 36 tutuklama talebi
İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda 36 tutuklama talebi
Narin Güran Davasında Mahkeme Kararı Kesinleşti
Narin Güran Davasında Mahkeme Kararı Kesinleşti
Ömer Çelik'ten MKYK Gündemi: Suriye ve Terörsüz Türkiye
Ömer Çelik'ten MKYK Gündemi: Suriye ve Terörsüz Türkiye
3,8 Milyar TL Küçükbaş Hayvancılık Desteği Ödemesi Başladı
3,8 Milyar TL Küçükbaş Hayvancılık Desteği Ödemesi Başladı
Aday Memurlara Etik Eğitimi ve Sınavlarda Yeni Dönem
Aday Memurlara Etik Eğitimi ve Sınavlarda Yeni Dönem
Erdoğan: Yetkisini Kötüye Kullananın Gözünün Yaşına Bakmayız
Erdoğan: Yetkisini Kötüye Kullananın Gözünün Yaşına Bakmayız
'Ağzını yırtarız' diyen Özel'e Eski Çatalca Müftüsünden yanıt
'Ağzını yırtarız' diyen Özel'e Eski Çatalca Müftüsünden yanıt
Meclis Başkanlığı Seçimi Süreci Başlıyor
Meclis Başkanlığı Seçimi Süreci Başlıyor
AYM'den '3600 Ek Gösterge' Düzenlemesinde İptal Kararı
AYM'den '3600 Ek Gösterge' Düzenlemesinde İptal Kararı
Üniversitede Ölmüş Hastalar Üzerinden 70 Milyonluk Vurgun İddiası
Üniversitede Ölmüş Hastalar Üzerinden 70 Milyonluk Vurgun İddiası
Düğün Salonunda Doktorun Öldüğü Olayda 3 Gözaltı
Düğün Salonunda Doktorun Öldüğü Olayda 3 Gözaltı
Künefe Zincirine 5 İlde FETÖ Operasyonu: 33 Gözaltı
Künefe Zincirine 5 İlde FETÖ Operasyonu: 33 Gözaltı
Macron, uçakta eşinden tokat yedi!
Macron, uçakta eşinden tokat yedi!
İntihal ve Sahte Yayınla Profesörlük! Eski Dekanının Unvanı İptal Edildi
İntihal ve Sahte Yayınla Profesörlük! Eski Dekanının Unvanı İptal Edildi
Fabrika Gibi Lise! Yıllık 5 Milyon TL Ciro Yapıyor
Fabrika Gibi Lise! Yıllık 5 Milyon TL Ciro Yapıyor
Trump'tan Putin Yorumu: Tamamen Çıldırdı!
Trump'tan Putin Yorumu: Tamamen Çıldırdı!
İnfaz Düzenlemesi Meclis Gündeminde: Hedef Bayram Öncesi Onay
İnfaz Düzenlemesi Meclis Gündeminde: Hedef Bayram Öncesi Onay
Yüksek Faiz Ekonomiyi Sarsıyor: Şirketler İflasın Eşiğinde!
Yüksek Faiz Ekonomiyi Sarsıyor: Şirketler İflasın Eşiğinde!
YPG, Suriye'de Çatışma Hazırlığı Yapıyor! 18 Bin Terörist Sınırda
YPG, Suriye'de Çatışma Hazırlığı Yapıyor! 18 Bin Terörist Sınırda
Fiyat İstismarına Son: Taşınmaz Değeri Artık Yapay Zeka ile Hesaplanacak
Fiyat İstismarına Son: Taşınmaz Değeri Artık Yapay Zeka ile Hesaplanacak
Fenerbahçe Beko, Avrupa Şampiyonu
Fenerbahçe Beko, Avrupa Şampiyonu
Bakan Yumaklı Duyurdu: 14 ilde 111 İşçi Alınacak
Bakan Yumaklı Duyurdu: 14 ilde 111 İşçi Alınacak
2 Otobüsün Çarpıştığı Kazada 28 Kişi Yaralandı
2 Otobüsün Çarpıştığı Kazada 28 Kişi Yaralandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

27 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları

27 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 00:01, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 00:03
Yazdır
27 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek ve açıklama yapacak.

(Ankara/14.00/14.30)

2- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- DEM Parti TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Akıllı Uzmanlaşma Konferansı'na katılacak.

(Ankara/09.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürecek.

(Moskova)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırılar ve yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu ile Arabica Coffee House arasındaki milli takımlar resmi sponsorluğu anlaşmasının imza töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

2- 13. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'na Okmeydanı Okçular Vakfı Tesisleri'nde devam edilecek. Organizasyonun ikinci günü klasik yay sıralama ve eleme atışları gerçekleştirilecek. Organizasyon kapsamında Öznur Cüre Girdi menzil taşı açılışı ve organizasyon açılış yemeği de yapılacak.

(İstanbul/10.00)

3- THY Avrupa Ligi'ni Dörtlü Final etabını şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı için kutlama organizasyonu düzenlenecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan üstü açık otobüsle hareket edecek sarı-lacivertli takım, Göztepe Parkı'nda düzenlenecek kutlamaya geçecek.

(İstanbul/17.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber