Hamas, ABD'nin ateşkes teklifini kabul etti
Hamas, ABD'nin özel temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'de ateşkes sağlanması için sunduğu teklifi kabul etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 01:38, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 01:40
ABD tarafından Hamasa sunulan yeni teklifte iki grup halinde on rehinenin serbest bırakılması karşılığında 70 gün ateşkes sağlanması öngörülüyor.
Yetkili, anlaşmaya göre geçici ateşkes sırasında ABD'nin ara buluculuğunda kalıcı ateşkes görüşmeleri için müzakerelerin devam edeceğini söyledi.