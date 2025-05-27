Hamas, ABD'nin ateşkes teklifini kabul etti

Yetkili, anlaşmaya göre geçici ateşkes sırasında ABD'nin ara buluculuğunda kalıcı ateşkes görüşmeleri için müzakerelerin devam edeceğini söyledi.

ABD tarafından Hamasa sunulan yeni teklifte iki grup halinde on rehinenin serbest bırakılması karşılığında 70 gün ateşkes sağlanması öngörülüyor.

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