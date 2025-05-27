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Sarıyer'de Anaokulu Çatısında Çıkan Yangın Korkuttu

Sarıyer'de özel bir anaokulunun çatısında çıkan yangın yan binaya sıçradı. İki kişi dumandan etkilendi, yangın uzun sürede söndürüldü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 07:22, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 07:50
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Sarıyer'de Anaokulu Çatısında Çıkan Yangın Korkuttu

Sarıyer'de özel bir anaokuluna ait binanın çatı katında başlayan yangın, bitişiğinde bulunan binaya da sıçradı. İtfaiyenin uzun uğraşlar sonucu söndürdüğü yangında yoğun dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, gece saatlerinde Rumeli Hisarı Mahallesi Açık Sokak'ta meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, kısa sürede büyüyerek hemen yanındaki binaya da sıçradı. Binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çatının ahşap olması nedeniyle yangın uzun süre kontrol altına alınamadı ve 2 kişi yoğun dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kişiler olay yerinde ambulansta tedavi edildi. İtfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası yangın tamamen söndürüldü.

Yangının Detayları

  • Yangın, gece saatlerinde başladı.
  • Elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.
  • Çatının ahşap olması nedeniyle yangın hızla yayıldı.
  • Bitişik binaya da sıçradı.
  • İki kişi yoğun dumandan etkilendi ve ambulansta tedavi edildi.
  • İtfaiye ekipleri yaklaşık iki saat boyunca müdahale etti.

Olay Sonrası

Yangında can kaybı yaşanmazken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. Yangının çıkış nedeni ve maddi hasarın boyutu yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacak.


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