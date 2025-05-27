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Zonguldak'ta FETÖ Operasyonu: Yarbay Tutuklandı

Karadeniz Ereğli'de düzenlenen FETÖ operasyonunda, askeri lojmanlarda gözaltına alınan Yarbay S.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 07:35, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 07:54
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Zonguldak'ta FETÖ Operasyonu: Yarbay Tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gerçekleştirilen FETÖ operasyonu kapsamında, Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda görevli bir yarbay tutuklandı. Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda, Yarbay S.G. Kemer Mahallesi'ndeki askeri lojmanlarda gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

  • Yarbay S.G., Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda görev yapıyordu.
  • Kemer Mahallesi'ndeki askeri lojmanlarda gözaltına alındı.
  • Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
  • Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma Süreci

Soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü öğrenildi. Gelişmeler yakından takip ediliyor.


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