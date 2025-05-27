Ankara'da DEAŞ ve FETÖ Operasyonunda 18 Şüpheliye Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ ve FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 18 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verdi. Soruşturma, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak, içerisinde yuvalanan ve "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisak ve irtibatları olduğu tespit edilen kişiler hakkında işlem başlatıldı. Ankara genelinde büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlardan örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları belirlenen şüpheliler arasında daha önceden ilişikleri kesilmiş 2 albay, 3 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 1 astsubay ve 1 uzman çavuş bulunuyor.

DEAŞ Soruşturması

DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik geçmiş tarihlerde gerçekleştirilen soruşturmalar kapsamında elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu deşifre edilen örgütsel mesajlaşma uygulaması üzerinden haberleştikleri ve örgüt mensubu olduklarına dair dijital kayıtların bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltı İşlemleri Devam Ediyor

İki terör örgütüne yönelik toplam 18 şüphelinin Ankara merkezli 7 ilde yakalanmasına yönelik işlemler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

FETÖ/PDY soruşturmasında: 11 askeri personel hakkında gözaltı kararı

11 askeri personel hakkında gözaltı kararı DEAŞ soruşturmasında: 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı

6 şüpheli hakkında gözaltı kararı Ankara merkezli 7 ilde operasyonlar devam ediyor.



