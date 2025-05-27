Bakan Şimşek, bugün KKTC'de resmi temaslarda bulunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya gitti. Şimşek, bugün Lefkoşa'da çeşitli resmi görüşmeler gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından kabul edilecek olan Şimşek, ayrıca KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile de bir araya gelecek. Bu temaslar, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Resmi Temaslar ve Program

Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet Yerleşkesi'nde düzenlenecek olan "Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Gelecek Vizyonu" temalı konferansa katılacak.

düzenlenecek olan temalı konferansa katılacak. Şimşek'in burada detaylı bir sunum yapması bekleniyor.

KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova ile heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

ile heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Temaslarının ardından akşam saatlerinde yurda dönecek.

Önemli Noktalar

Bakan Şimşek'in Lefkoşa'daki programı, hem ekonomik iş birliği hem de iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından dikkat çekiyor. Yapılacak görüşmeler ve konferans, Türkiye ve KKTC arasındaki ekonomik vizyonun paylaşılması ve geleceğe yönelik stratejilerin belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor.