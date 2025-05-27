Motosikletle Yüzüstü Giden Sürücüye 45 Bin TL Ceza

Bartın-Karabük karayolunda yüzüstü uzanarak motosiklet kullanan bir sürücüye 45 bin 841 lira idari para cezası kesildi. Olay, Bartın-Karabük kara yolunun Muratbey köyü mevkiinde meydana geldi. Dün, B.K. isimli sürücünün motosikletin üzerine yüzüstü uzanarak ilerlediği ve hem kendisini hem de trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bu görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra jandarma trafik ekipleri hemen harekete geçti ve B.K.'yı evinde yakaladı.

Olayın Detayları

Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Jandarma trafik ekipleri, B.K.'yı evinde yakaladı.

Motosiklet trafikten men edildi.

Sürücüye 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçundan 45 bin 841 TL idari para cezası uygulandı.

Uygulanan Yaptırımlar

Ekipler, motosikleti trafikten men ederken, sürücü B.K.'ya ciddi bir idari para cezası uyguladı. Bu tür davranışların hem sürücünün hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini tehlikeye attığı vurgulandı.



