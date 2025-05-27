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Real Betis-Chelsea UEFA Konferans Ligi Finali Heyecanı Başlıyor

Real Betis, tarihinde ilk kez Avrupa kupası finaline çıkarken, Chelsea ise 9. Avrupa kupasını kazanmak için sahaya çıkıyor. Final heyecanı Wroclaw'da yaşanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 09:53, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 09:53
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Real Betis-Chelsea UEFA Konferans Ligi Finali Heyecanı Başlıyor

İspanya temsilcisi Real Betis ile İngiliz ekibi Chelsea, yarın UEFA Konferans Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Polonya'nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Dördüncü hakem olarak Halil Umut Meler görev yapacak. Kerem Ersoy ise rezerv yardımcı hakem olarak sahada olacak.

Finale Yükselen Takımlar

  • Real Betis, yarı finalde son iki senenin finalisti Fiorentina'yı uzatma dakikalarında attığı golle eleyerek finale yükseldi. İspanyol temsilcisi, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale çıkmayı başardı.
  • Chelsea, lig aşamasında çıktığı altı maçı da kazanarak finale adını yazdırdı. İngiliz ekibi, kulüp tarihindeki dokuzuncu Avrupa kupasını kazanmayı hedefliyor.

Chelsea'nin Avrupa Başarıları

  • 2 Şampiyonlar Ligi
  • 2 Avrupa Ligi
  • 2 Süper Kupa
  • 2 Kupa Galipleri Kupası

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