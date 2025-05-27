SYDV'lere Kurban Bayramı Öncesi Ek Kaynak Desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi haneler için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına toplam 1,4 milyar lira kaynak aktardıklarını bildirdi. Türkiye genelindeki SYDV'ler aracılığıyla ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması için ayni ve nakdi olarak destek verdiklerini belirten Göktaş, Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelere gıda yardımı amacıyla SYDV'lere her yıl ilave kaynak aktardıklarını hatırlattı.

Bayram Öncesi Destekler

SYDV'lere aktarılan kaynağın ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılması için ekiplerin titiz bir çalışma yürüttüğünü bildiren Göktaş, dini bayramlarımız öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için yardımda bulunduklarını ifade etti. Bu kapsamda Ramazan ayı öncesinde vatandaşların gıda ihtiyaçlarının karşılanması için SYDV'lere 1,4 milyar lira kaynak aktarıldığını, şimdi de Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için SYDV'lere 1,4 milyar lira tutarında ek kaynak aktarıldığını belirtti.

Yardımların Hızlı Ulaştırılması