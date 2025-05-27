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Bakan Kurum: Umudu yeniden canlandırıyoruz

Kahramanmaraş'ın tarihi Kapalı Çarşısı, 6 Şubat depremlerinde aldığı hasarın ardından başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmalarıyla yeniden canlanıyor. TOKİ'nin öncülüğünde yapılan projede, taş ve ahşap ustalarından oluşan ekipler çarşıyı eski ihtişamına kavuşturmak için yoğun çaba harcıyor. Ayrıca Demirciler Çarşısı'nda da ihaleler tamamlandı ve çalışmalar başladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 10:42, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 10:48
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Kahramanmaraş'ın simgelerinden Tarihi Kapalı Çarşı, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Dulkadiroğlu ilçesindeki 2 bin 740 metrekarelik alanda 122'si tescilli 140 dükkanın inşa ve ihya çalışmalarını yürütüyor. Restorasyon kapsamında ilk etapta yıkılan alanlar temizlendi, deprem sonrası taş yapılarda oluşan çatlaklar güçlendirildi. Ayrıca statik, jeofizik ve yapı malzeme analiz raporları da hazırlandı. Projede taş, ahşap, sıva ve enjeksiyon ustalarından oluşan 37 kişilik uzman ekip görev yapıyor.

Tarihi Kapalı Çarşı'nın Restorasyonu

Bakan Murat Kurum, restorasyon çalışmalarından görüntüler paylaşarak, "Sadece bir yapıyı değil; hatıraları, kültürü, umudu yeniden canlandırıyoruz. Depremde ağır hasar alan Tarihi Kapalı Maraş Çarşımız tamamlandığında şehrimizin kalbi burada atacak" dedi.

Restorasyon Süreci ve Uzman Ekip

  • Yıkılan alanlar temizlendi.
  • Deprem sonrası taş yapılarda oluşan çatlaklar güçlendirildi.
  • Statik, jeofizik ve yapı malzeme analiz raporları hazırlandı.
  • Taş, ahşap, sıva ve enjeksiyon ustalarından oluşan 37 kişilik uzman ekip görev yapıyor.

Tarihi Demirciler Çarşısı'nda İhale Süreci Tamamlandı

TOKİ İnşaat Mühendisi Eray Sezgin, tarihi çarşının 16'ncı yüzyılda inşa edildiğini belirtti. Kahramanmaraş depreminin ardından konut inşasının yanı sıra tarihi yapıların da restorasyonunu yürüttüklerini kaydeden Sezgin, "Burası Maraş'ın kalbi, bizim de görevimiz burayı tekrardan canlandırıp eski güzel günlerine döndürmek" dedi. Eş zamanlı olarak Tarihi Demirciler Çarşısı'nda da ihalelerin tamamlandığını ve çalışmaların başladığını açıkladı. Sezgin, "En kısa sürede orada da restorasyon çalışmalarını tamamlayıp, orayı Maraş ekonomisine, Maraş tarihine tekrardan geri kazandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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