Gümüşhane Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 7 Gözaltı

Gümüşhane merkezli olarak 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlar vererek oto yedek parça satışı yapan şüphelilere yönelik bir çalışma yürütüldü. Soruşturma kapsamında Gümüşhane, Gaziantep ve İzmir'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık suçu" işlediği öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin öğrencilerden temin edilen GSM hatları ve banka hesapları üzerinden 300 kişiyi dolandırdığı, hesaplarda yaklaşık 20 milyon lira para hareketinin bulunduğu öğrenildi.

Operasyonun Detayları

3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı.

gözaltına alındı. Sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yapıldı.

300 kişi mağdur edildi.

mağdur edildi. Yaklaşık 20 milyon lira para hareketi tespit edildi.

Soruşturmanın Seyri

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda, şüphelilerin öğrencilerden temin ettikleri GSM hatları ve banka hesaplarını kullanarak çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri belirlendi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.



