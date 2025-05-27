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OGM 'nin 3 Bin 477 Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçları Açıklandı

Orman Genel Müdürlüğü'nün 3477 sözleşmeli destek personeli alım sonuçları duyuruldu. Yerleştirilen adaylar için gerekli belgeler, başvuru tarihleri ve süreçle ilgili tüm detaylar haberimizde.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 11:34, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 11:41
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OGM 'nin 3 Bin 477 Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçları Açıklandı

Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 2.674 adet Destek Personeli (Şoför - Operatör) ve 803 adet Destek Personeli (Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri) olmak üzere toplamda 3.477 adet sözleşmeli destek personeli alım ilanı yayınlanmıştır. Alım sonuçları, 2024 yılı Ortaöğretim KPSSP94 puan sırası esas alınarak, başvuruda bulunan adayların tercihleri ve puanları doğrultusunda belirlenmiş ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sistemi tarafından yerleştirme işlemi yapılmıştır. Adaylar sonuçlarını https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir.

Yerleştirilmeye hak kazanan adaylar, 02.06.2025-25.06.2025 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeleri, yerleştirildikleri Orman Bölge Müdürlüklerinin Personel Şube Müdürlüklerine bizzat teslim etmelidirler. Son evrak teslim tarihinden sonra yapılan başvurular ile e-posta, posta vb. yollarla gönderilen belgeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Yerleştirilmeye hak kazanan ancak belgelerini teslim etmeyecek adayların, nüfus cüzdanlarının önlü arkalı fotokopisi ekli olarak feragat dilekçesi yazarak [email protected] adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir.

İstenen Belgeler

Sözleşmeli Destek Personel (Şoför) Olarak Yerleştirilmeye Hak Kazananlardan İstenilen Belgeler

  • Ek-1 Yerleştirme Başvuru Formu (Eksiksiz ve bilgisayar ortamında doldurulacaktır.)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Mezun Belgesi veya Geçici Mezuniyet Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir.)
  • Adli Sicil Belgesi (Güncel ve E-Devlet üzerinden alınabilir.)
  • Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı (E-devlet sistemi üzerinden barkotlu ve işyeri unvan listesi ile birlikte alınmalıdır.)
  • 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalı.)
  • B Sınıfı Sürücü Belgesi Fotokopisi (Aslı yanınızda olmalıdır.)
  • Psikoteknik Belgesi
  • Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu (Şoför olarak görev yapmasına engel bir durumu olmadığı ibareli.)

Sözleşmeli Destek Personel (Temizlik Görevlisi) Olarak Yerleştirilmeye Hak Kazananlardan İstenilen Belgeler

  • Ek-1 Yerleştirme Başvuru Formu (Eksiksiz ve bilgisayar ortamında doldurulacaktır.)
  • Ek-2 Kadroya Geçiş Talep Dilekçesi (İsim, soy isim ve T.C. kimlik numarası ile imzalanmalıdır.)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Mezun Belgesi veya Geçici Mezuniyet Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir.)
  • Adli Sicil Belgesi (Güncel ve E-Devlet üzerinden alınabilir.)
  • Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı (E-devlet sistemi üzerinden barkotlu ve işyeri unvan listesi ile birlikte alınmalıdır.)
  • 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalı.)
  • Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu (Görevini devamlı yapmasına engel bir hastalık bulunmadığı ibareli.)

Sistem tarafından yapılan yerleştirme işlemi, evrakların kontrolü ve arşiv araştırması sonucunda adayların yerleştirme işlemlerine engel bir durum bulunmaması halinde kesinlik kazanacaktır. Yerleştirme işlemleri adaylar için tek başına bir hak doğurmamaktadır.

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