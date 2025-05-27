Papara, 19 Mayıs'ta neden Atatürk vurgulu video çekti?

Bir çok firma 19 Mayıs'ı kutlamak için reklam filmi çekti ve yayımladı. Ancak Papara A.Ş. çektiği reklam filmiyle diğer reklam filmlerinden ayrılıyordu. Papara A.Ş.'nin videosunda, üstü örtülü bir şekilde gençlerin ağzından "Erdoğan gitmeden biz de gitmeyiz" mesajı veriliyordu.

Bugün ise Papara A.Ş. ismi bir daha gündeme geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Papara A.Ş.'ye operasyon düzenlendiğini ve örgüt elebaşı dahil 13 kişinin gözalatına alındığını duyurdu.

Papara A.Ş.'ye yapılan operasyonda MASAK raporlarında yapılan analizler sonucu;

-26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 Milyar 879 Milyon 558 bin TL işlem tutarının bulunduğu,

-Bu hesaplarda toplanan paraların 274 farklı hesaba aktarıldığı ve

-Bu hesaplardan 4 farklı yasa dışı bahis sitesiyle ilişkili 5 şahsa ait kripto cüzdan hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

-Papara A.Ş.'nin de olduğu 10 adet şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 adet deniz aracına, 74 adet araca ve 8 adet konut olmak üzere yaklaşık 5 Milyar TL'lik mal varlığına el konuldu.



Medya kulislerinde, bu sert reklam filminin hissedilen operasyonun öncesinde ön almak amacıyla çekildiği belirtiliyor.