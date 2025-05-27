Bolu'da Ahşap Ev Çökmesi: Bir İşçi Yaralandı

Bolu'da, Karacaağaç Mahallesi Hacılar Sokak'ta yıkımı yapılan bir ahşap evde yaşanan çökme olayı sırasında bir işçi yaralandı. Olayda, evin baca kısmı çöktü ve bu sırada işçilerden Şaban K. (45), ahşap ve toprak yığınlarının altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Arkadaşı Hasan B. tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Şaban K'nin omuz ve baş bölgesinden yaralandığı belirlendi. Yaralı işçi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından yaşananlar ve kurtarma süreciyle ilgili detaylar aşağıda yer almaktadır.

Olayın Gelişimi

Ahşap evin baca kısmı yıkım sırasında çöktü.

Şaban K. , yıkıntıların altında kaldı.

, yıkıntıların altında kaldı. Olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hasan B. , arkadaşını kurtarmak için mücadele etti ve ekiplere haber verdi.

, arkadaşını kurtarmak için mücadele etti ve ekiplere haber verdi. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

Tanık İfadesi

Hasan B., evin çöken bölümünün arkadaşının üzerine düştüğünü gördüğünü, onu kurtarmak için mücadele ettiğini ve bu sırada ekiplere de haber verdiğini belirtti.



