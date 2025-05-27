TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahçeli ile Görüşecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, partisinin TBMM Grubu'ndaki makamında yarın ziyaret edecek. TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un, Bahçeli'yi, partisinin TBMM Grubu'ndaki makamında yarın saat 13.00'te ziyaret edeceği bildirildi. Bu önemli görüşme, siyasi gündemde dikkatle takip edilecek gelişmeler arasında yer alıyor. Ziyaretin detayları ve gündeme dair açıklamalar, kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.