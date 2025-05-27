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Bakan Yumaklı: Kurbanlık Hayvan Varlığı Yeterli Seviyede

Bakan İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı öncesi hayvan fiyatlarının fahiş şekilde artmasını gerektirecek bir durum olmadığını belirtti. Denetimler sıkılaştırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 14:39, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 15:14
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı öncesinde fiyatların yükseleceği yönünde spekülasyon yapmak isteyenler olduğunu belirterek, "Fiyatların fahiş bir şekilde artmasını gerektirecek herhangi bir şeyin olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi. Yumaklı, Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP) 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na video mesaj gönderdi. Türkiye'de tarım sektörünün stratejik üretim alanlarından birinin de hayvancılık olduğunu vurgulayan Yumaklı, hayvancılık politikalarını proaktif bir bakış açısıyla ele aldıklarını ve geçen yıl açıklanan yeni hayvancılık yol haritasında belirlenen hedeflere tek tek ulaşmaya başladıklarını ifade etti.

Hayvancılıkta Büyüme ve Yol Haritası

Yeni hayvancılık yol haritası sayesinde sektörde büyüme ivmesi yakalandı. Yumaklı, ülkenin küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısında Avrupa'da yeniden birinciliğe yükseldiğine dikkat çekerek, bu başarıda üreticilerin ve kooperatiflerin payının büyük olduğunu söyledi.

Hayvansal Üretim Planlaması ve Destekler

  • 1 Ocak 2024'ten itibaren hayvansal üretim planlamasına geçildi.
  • Yeni destekleme modeli üretim planlamasına entegre edildi.
  • Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi ile anaç varlığı artırılıyor.
  • Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı kararlılıkla uygulanıyor.
  • Erzurum, Elazığ, Ankara, Çankırı ve Kayseri'de veteriner yol kontrol ve denetim istasyonları faaliyete geçti.
  • Kurban Bayramı öncesinde denetimler artırıldı.

Kurbanlık Hayvan Varlığı ve Fiyatlar

"Tarım Cebimde" uygulaması ile kurbanlıkların küpe numarası girilerek yaş, ırk ve aşı bilgilerine ulaşılabiliyor. Yumaklı, halkın kurban ibadetini sağlıklı ve güvenli şekilde yapabilmesi için tüm tedbirlerin alındığını, bu yıl kurbanlık hayvan varlığının yeterli düzeyde olduğunu vurguladı. Fiyatların fahiş bir şekilde artmasını gerektirecek herhangi bir durumun olmadığını belirtti.

Hayvancılıkta Yeni Hedefler

4. Tarım Orman Şurası'nda ele alınan en önemli konulardan biri de hayvancılık oldu. Şura kararları kapsamında küçükbaş hayvancılığın toplam kırmızı et üretimindeki payını %35 seviyesine çıkarmak için yeni destek ve programlar uygulanacak. Bu sayede sektörün risklere karşı daha dayanıklı hale gelmesi hedefleniyor.

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