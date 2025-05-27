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Karamollaoğlu, Erdoğan'a Manevi Tazminat Ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Karamollaoğlu'nun bir televizyon programındaki sözleri sonrası açılan davada 70 bin TL tazminata mahkum edildiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 14:45, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 14:44
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Karamollaoğlu, Erdoğan'a Manevi Tazminat Ödeyecek

Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle eski Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 70 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Bu karar, siyasi arenada önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle tazminat ödeyeceğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Aydın, yaptığı açıklamada mahkemenin kararını ve davanın gerekçesini detaylandırdı.

Mahkeme Kararının Detayları

  • Temel Karamollaoğlu, 22 Şubat 2024 tarihinde bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Rahmetli Necmettin Erbakan'ı hapse attırmak için çabaladığı ve evini polisle kuşatarak itibarsızlaştırmaya çalıştığı" iddiasıyla suçladı.
  • Bu iddialar üzerine açılan manevi tazminat davasında, Ankara 27. Asliye Mahkemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine 70 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Hüseyin Aydın'ın Açıklaması

Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Temel Karamollaoğlu'nun 22 Şubat 2024 tarihinde bir televizyon kanalında, Sayın Cumhurbaşkanımızı, 'Rahmetli Necmettin Erbakan'ı hapse attırmak için çabaladığı ve evini polisle kuşatarak itibarsızlaştırmaya çalıştığı' iddiası nedeniyle açtığımız manevi tazminat davasında, Ankara 27. Asliye Mahkemesi, Cumhurbaşkanımız lehine 70 bin lira manevi tazminata hükmetti."

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