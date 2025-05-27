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Ticaret Bakanlığı'ndan Anne Sütü Satışına Yasak!

Ticaret Bakanlığı, bebek sağlığı ve kamu sağlığını tehdit edebilecek bir uygulamaya son vererek anne sütünün perakende ve elektronik ticaretine yasak getirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 14:48, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 14:48
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Ticaret Bakanlığı'ndan Anne Sütü Satışına Yasak!

Son dönemde Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarında anne sütünün bireysel kullanıcılar tarafından ticari amaçla satışa sunulması üzerine yapılan bildirimler, Bakanlığı harekete geçirdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, anne sütünün uygun olmayan koşullarda sağılması, taşınması ve saklanmasının bebekler için ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği vurgulanarak önemli bir karar alındı.

Karara göre:

Anne sütü, perakende ve elektronik ticaret konusu yapılamayacak.

Dijital ortamlarda (yorum, ilan, tanıtım, forum vb.) anne sütü alım-satımı ile ilgili içeriklerin paylaşılması ve bu tür işlemlere aracılık edilmesi yasaklandı.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi ile 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunlar kapsamında bu yasağa aykırı davranan kişi ve platformlara, her bir ihlal için 684.214 TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı, toplum sağlığını tehdit eden bu tür faaliyetlerin önlenmesi için kamuoyunun desteğinin ve duyarlılığının önemli olduğunu belirtti.

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