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15 yaşındaki çocuk çobanı vurdu, babasını yaraladı

Aksaray'da 15 yaşındaki N.D., babasıyla koyun otlatma meselesi yüzünden tartışan çoban Veyis Ergin'i (34) av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı. N.D.'nin elinden tüfeği almaya çalışan babası Mehmet Düzgün de silahın ateş alması sonucu yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 15:00, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 15:15
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Olay, saat 11.00 sıralarında Bağlıkaya beldesinde meydana geldi. Veyis Ergin ile kendisi gibi çoban olan Mehmet Düzgün'ün (37) oğlu N.D. ile koyun otlatma meselesi yüzünden tartışma çıktı. N.D. av tüfeğiyle Veyis Ergin'i kasığından ve karnından vurdu. Kanlar içinde kalan Ergin yere yığıldı. Mehmet Düzgün'ün oğlunun elindeki almak istediği tüfek bir kez daha ateş aldı. Düzgün de bacaklarından yaralandı.

Veyis Ergin'in eşi Esma Ergin ile kız kardeşi Sümeyye Kaya durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Durumu ağır olan Veyis Ergin ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Düzgün ise otomobille aynı hastaneye götürüldü.

Olayı duyup gelen her iki tarafın yakınları arasında ikinci bir olay yaşanmaması için jandarma ve polis ekipleri hastanede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Acil serviste Veyis Ergin'in eşi Esma Ergin ile kız kardeşi Sümeyye Kaya birbirlerine sarılıp gözyaşları içinde ekiplere olayı anlattı. Sümeyye Kaya, hastanedeki görevlilere "Durumu nasıl, yaşıyor mu?" diye sordu.

Jandarma ekipleri N.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı

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